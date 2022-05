Madagascar: Sécurité des investissements - Fekra Digital Services apporte son appui

Système nouvellement lancé et en vogue ces dernières années, le système de digitalisation devient incontournable dans toutes les affaires, notamment dans celle des entreprises. C'est pourquoi le gouvernement actuel a mis en place un ministère dont la mission principale est la promotion de la nouvelle technologie dont le numérique.

Malheureusement, l'Etat malgache, à travers ses institutions de formation et de services, n'arrive pas à suivre ce développement qui ne cesse d'évoluer du jour au lendemain. Pour pallier ce problème, une entreprise œuvrant dans ce domaine veut apporter des solutions. Il s'agit de la société Fekra Global Services. D'après son directeur général Guillaume Rozier, la société dispose de deux branches.

La première travaille dans le consulting et le cadrage de projet et l'accompagnement métier, principalement dans les secteurs Banque, Industrie et Services. Appelée digital et technologie, la seconde propose des solutions adaptées par une approche innovante et pragmatique.

Pour plus d'efficacité, le directeur général ajoute que Fekra Digital Services entretient des partenariats avec des éditeurs : Sopra Banking Software et Linedata pour le secteur bancaire ; Salesforce, Axway, IFS et Pega pour l'industrie et les services ; BPO (Business Process Outsourcing) et le RPA (Robotic Process Automation).

" Avec ce dernier, nous avons ouvert des centres de services pour aider nos clients à assurer la pérennité de leur entreprise par des opérations standardisées, agiles et globales et ainsi fournir des services résilients et de haute qualité ", précise le directeur général.