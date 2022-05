Togo: Un nouveau serment reçu par la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle a dès ce mercredi un nouveau greffier en chef solennellement renvoyé dans l'exercice de ses fonctions après sa prestation de serment. Il s'agit de Atihèzi Adiki Atawi, précédemment en service à la Cour d'Appel de Lomé.

Devant le Président de ladite institution et conformément aux termes de l'article 44 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, il a pris l'engagement dont la teneur suit : " Je jure d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, de ne rien divulguer des secrets dont j'ai connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". Après l'avoir félicité, le président Assouma a donné acte au récipiendaire de son serment et l'a renvoyé dans l'exercice de ses fonctions. Il a ensuite souligné que la Cour est honorée de recevoir son serment.

La cérémonie s'est déroulée en présence de secrétaire général de la Cour, M. Tchalim Karbou, du greffier en chef de la Cour d'appel, Me Pikilawé Pitassa, des parents et des collègues de service du récipiendaire. Le nouveau greffier en chef vient remplacer à ce poste Me Mousbaou Djobo, admis à faire valoir ses droits à la retraite, après de bons et loyaux services à la Cour, depuis la mise en place de cette haute juridiction en 1997. NB : sur l'image, vous avez le Président Aboudou Assouma entouré de Me Mousbaou Djobo (g) et de Me Atihèzi Adiki Atawi (d).