Ile Maurice: Mahébourg dit un dernier adieu à Kontee Bageeruthee et Basdeo Ramnoher

Les funérailles de Kontee Bageeruthee, plus connue comme Mantee, 74 ans, et Basdeo Ramnoher, 82 ans, connu comme Ramjit, ont eu lieu hier après-midi. Ces deux habitants de Mahébourg ont été renversés mortellement par le minibus que conduisait un habitant de Forest-Side âgé de 62 ans, mercredi après-midi dans la région. Les proches de Mantee Bageeruthee et Ramjit Ramnoher leur ont dit un dernier adieu après que les deux piétons ont per- du la vie tragiquement.

"Ce n'est vraiment pas facile pour la famille. Mon grand-père était sorti pour faire un peu de marche et en même temps jouer au loto comme c'était mercredi. Il avait déjà joué et attendait devant la tabagie pour traverser la route lorsque le minibus l'a percuté", confie le petit-fils de Ramjit Ramnoher. Ce dernier, chauffeur à la retraite de la fonction publique, est décrit comme quelqu'un de très actif et en bonne santé. "Il n'avait aucune maladie. Il avait l'habitude de prendre sa bicyclette et se rendre à la rivière pour couper des songes ou des bananes ensuite il en partageait avec tout le monde. Il aimait lire les journaux. Il était très apprécié dans la région", poursuit la famille de Ramjit Ramnoher.

Chez les Bageeruthee, la douleur a aussi gagné la famille. Mantee était sortie pour acheter des légumes au moment du drame. Le chauffeur du minibus n'a pu l'éviter elle aussi lors de l'accident. Les proches confient que Mantee était en parfaite santé. D'ailleurs, elle rendait visite à des membres de sa famille malade et s'occupait un peu d'eux.

Doubler un véhicule

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué le décès des victimes à de multiples blessures.

Pour rappel, mercredi vers 15 h 45, le minibus que conduisait l'habitant de Forest-Side, qui sortait de Beau-Vallon pour se diriger vers Mahébourg, a percuté une voiture qui venait en sens inverse. L'accident s'est produit alors qu'il tentait de doubler un véhicule. À bord de la voiture, il y avait trois personnes : le conducteur de 32 ans, son épouse et leur fille de 2 ans. Le minibus a par la suite percuté les deux piétons ainsi qu'une moto stationnée sous la véranda d'une pâtisserie. La fillette et sa mère ont été hospitalisées et leur état de santé est jugé stable. Le chauffeur du minibus a été soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. Il répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire et n'a pas encore fait sa déposition.