Soudan: Les AE et les chambres de commerce pour renforcer le rôle du commerce extérieur

Khartoum — La Fédération des chambres de commerce et les départements économiques concernés du ministère des Affaires étrangères ont l'intention, dans le cadre de l'activation du partenariat entre les secteurs public et privé, d'établir et de former un mécanisme conjoint au cours de les prochains jours qui comprend des représentants des deux parties, visant à contribuer à soutenir les efforts visant à renforcer l'économie nationale, en mettant en œuvre des programmes et un plan de travail conjoint sur plusieurs axes spécifiques et des priorités convenues sous le slogan "Commerce et investissement".

Mme Wefaq Salah Abdel-Aal, Secrétaire générale de la Fédération des chambres de commerce, a indiqué dans une déclaration à (SUNA) qu'une réunion conjointe s'est tenue récemment pour la délégation de la Fédération dirigée par M. Nader Al-Hilali, Président de la Fédération, avec un représentant du sous-secrétaire aux affaires étrangères et un certain nombre d'ambassadeurs dans les départements économiques et les départements des affaires arabes, américaines, africaines et asiatiques, qui ont discuté d'un certain nombre de questions liées à l'intérêt partagé pour les affaires économiques, le dont le plus important est la formation d'un comité conjoint de coordination représenté par le Département de la coopération économique et technique du ministère des Affaires étrangères et des représentants de la Fédération des chambres de commerce dirigé par le Secrétaire général de la Fédération pour fixer les priorités du deux parties.