Madagascar: Cinéma et métiers de l'image - Une plateforme spécifique durant la FIM

Les exposants de la plateforme prêts à accueillir les visiteurs.

Pour la 2è fois consécutive, une plateforme est dédiée spécialement au cinéma à la Foire Internationale de Madagascar (FIM) de cette année. Cette dernière qui a été officiellement lancée hier se déroule actuellement à Forello Tanjombato jusqu'à ce dimanche 22 mai. Durant les quatre jours du salon, diverses activités seront proposées aux visiteurs de la plateforme, telles que des conférences sur le thème de la production cinématographique, des formations sur le métier d'actorat, un casting d'acteurs ou d'actrices en live, des démonstrations de tournage ainsi que des ateliers.

Pour cette deuxième édition, cinq participants animent la plateforme dirigée par Profiler Madagascar, un cabinet d'expertise cinématographique. Parmi eux il y a DL Visual, une société de production audiovisuelle et qui est également une société spécialisée dans tout ce qui concerne les tournages tels que la décoration, la pyrotechnie ou les effets spéciaux par exemple. La Watch Entertainement Studio, la société de production du film intitulé Joe, tout récemment sorti en salle de cinéma ainsi que la Craft Film Production qui vient tout juste de sortir le film intitulé " Tiako Hitoetra " en avril dernier, font également partie des participants de la plateforme. L'ONG Skyline expose également dans la plateforme. Cette dernière se concentre plus sur le capital humain et la culture et a pour objectif d'appuyer les jeunes à devenir des leaders efficaces dans leur domaine sans perdre de vue les 17 objectifs de développement durable.

Leur objectif est de montrer au public les coulisses des métiers du secteur de l'image et de démontrer par la même occasion que ce secteur, dont spécifiquement le cinéma, peut apporter une part non négligeable au développement du pays. Ils ne manqueront pas cette occasion pour faire du réseautage et chercher des opportunités de marché, selon Lova Randriambololonirina, le dirigeant de Profiler.