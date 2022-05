Madagascar: Omnisports - Les sports extrêmes débarquent à Antsirabe

Antsirabe à l'heure du renouveau sportif : Après le street basket 3 x 3 du week-end en effet, les sports extrêmes vont débarquer dans cette ville pour trois jours de rêve.

Du 27 au 29 mai en effet, le premier skatepark mobile va poser ses valises devant la gare d'Antsirabe pour le plus grand bonheur des jeunes.

C'est certain que l'initiative porte la touche du maire Rasaminanana, le Dr Unoh, qui a toujours accordé une importance capitale au sport et à la jeunesse de sa ville.

Mais pour cette fois, cet événement ne se limite pas à sa seule ville car l'idée plaît à tout monde et notamment les amateurs des sports extrêmes qu'on peut pratiquer sur un parcours réservé à cet effet et permettant aux amateurs de skate et de roller d'offrir un très grand spectacle même si c'est encore loin de ce qu'on fait durant les Jeux Olympiques avec cette fameuse planche.

Mais croyez-le, cela va venir. Pour l'instant, on greffera autour d'autres attractions comme le free style en football ou mieux, une démonstration de self défense. Un plat concocté par Anthony Andrianandraina avec ce que suppose une organisation des plus professionnelles.

Rendez-vous donc à Antsirabe qui promet une chaude ambiance dans une ville où le thermomètre flirte avec le 2°C. Ce qui fait tout son charme.