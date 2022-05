Cote d'Ivoire: Bingerville - CNAM - Lancement d'une vaste campagne d'enrôlement

Monsieur Karim Bamba, directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) a procédé au lancement d'une vaste campagne d'enrôlement à la couverture maladie universelle (Cmu), le samedi 14 mai à Bingerville. La cérémonie s'est déroulée au centre communautaire du village quartier de Gbagba point de départ de l'opération.

" Cette campagne est organisée conjointement par la Cnam et les autorités municipales, et devrait s'étendre à l'ensemble du territoire communal, sur une période de deux semaines ", a déclaré au nom du directeur général, Degbo Achi son conseiller chargé des opérations porte à porte. " Nous sommes venus porter l'information aux populations, les sensibiliser et les enrôler ", a ajouté le conseiller en substance.

Après avoir égrené le chapelet d'avantages liés à cette assurance, les collaborateurs de Karim Bamba ont procédé séance tenante, à l'enrôlement des premiers souscripteurs. " Cette initiative du conseil municipal vise à ratisser large pour faire adhérer le maximum de ses administrés afin de les aider non seulement à préserver leur santé mais à le faire à moindre coût ", a indiqué Mariam Sanogo, 5ème adjointe au maire chargée des affaires sociales.

Cela devrait contribuer également à soulager le budget social de la mairie constamment sollicité par les personnes démunies, selon la représentante du député-maire Issouf Doumbia. Dès le début de la semaine à venir, les agents de la Cnam ont comme feuille de route de poursuivre cette mission dans d'autres quartiers dont Berlin, Savane, Adjamé-Bingerville, Santai, sans loi... où des points focaux organiseront l'opération. Rappelons que la Cmu qui est obligatoire pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien conformément à la volonté du chef de l'état, est entrée dans sa phase active depuis juin 2019.

Cette cérémonie conviviale de lancement a enregistré le don de matériels de salubrité composé de brouettes, de pelles et de râteaux offerts aux populations par le DG de la Cnam, pour les aider à maintenir leurs cadres de vie propre. Ces dernières ont promis les utiliser à bon escient, de sorte à réduire leur taux de fréquentation des centres de santé. Vivement qu'elles s'intéressent effectivement et massivement à ce projet qui présente de nombreux avantages. Notamment, la réduction, pour l'assuré, du coût des différentes prestations dont ce dernier pourrait bénéficier dans toutes structures hospitalières agréés et partout en Côte d'Ivoire.