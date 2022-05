Madagascar: Le calvaire des Tananariviens

Antananarivo et ses embouteillages sont toujours aussi oppressants. La réorganisation de la circulation n'a rien arrangé ces derniers temps. On a même l'impression que la situation a empiré.

Les automobilistes font contre mauvaise fortune bon cœur, mais on sent chez certains l'envie d'exprimer leur énervement devant ces bouchons à répétition. On est tenté de dire que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage et qu'après un certain temps d'adaptation, les conducteurs sauront trouver les solutions adéquates pour rouler plus vite et en sécurité.

Les automobilistes qui circulent en ville ont commencé à se familiariser avec les nouveaux trajets qui ont été installés. Les travaux d'aménagement de l'axe Ambohijatovo ont commencé et pour ceux qui veulent aller vers Anosy ou vers le tunnel d'Ambanidia, c'est un casse-tête car ils se sentent désorientés. Il faut remonter puis tourner pour ensuite redescendre et bifurquer. Pour ceux qui ont du mal à s'y faire, c'est parfois une perte de temps car ils ont l'impression de tourner en rond.

La solution trouvée par les personnes méthodiques, c'est de partir de chez elles beaucoup plus tôt et de ne pas se presser pour avancer lentement, mais sûrement. Ces Tananariviens qui savent gérer leur temps arriveront plus tard à destination, mais ils ne seront pas énervés.

D'autres ont décidé de délaisser la voiture pour cheminer sans se presser, mais ils ont vite fait de déchanter car les rues ne sont pas très sûres à cause des pickpockets et des détrousseurs en tout genre. Aller d'Andravoahangy à Analakely en passant par Behoririka n'est pas une partie de plaisir.

On s'aperçoit que les piétons n'ont pas la vie facile car ils sont parfois obligés de descendre les trottoirs et se font klaxonner par des automobilistes irascibles. Aujourd'hui, les habitants de la capitale ne savent plus à quel saint se vouer. Qu'ils soient véhiculés ou marcheurs impénitents, ils doivent subir le même calvaire.