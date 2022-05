Sénégal: Vernissage d'une exposition d'artistes espagnols d'origine africaine, cet après-midi

Dakar — L'Institut Cervantes de Dakar va accueillir, à 17 heures, le vernissage d'une exposition de sept artistes espagnols d'origine africaine, annonce un communiqué parvenu à l'APS. L'ambassade d'Espagne au Sénégal prend part à l'organisation de cet événement.

L'exposition "Fragments à Bozal, nouvelle photographie afro-espagnole" marque "la première participation collective d'artistes afro-espagnols à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), qui s'est ouverte jeudi et prendra fin le 21 juin. "En dialogue avec leurs œuvres visuelles, l'exposition intègre des fragments de textes produits par les artistes eux-mêmes et par d'autres créateurs de la diaspora africaine en Espagne, en accord avec l'espace d'une institution, le Cervantes, qui s'est engagée depuis ses débuts dans la promotion de la langue espagnole", explique l'Institut Cervantes de Dakar, le centre culturel espagnol de la capitale sénégalaise.

Selon son communiqué, l'exposition intègre la dimension genre, puisque les artistes en question sont quatre femmes et trois hommes : Agnes Essonti, Sol Bela Mele, Rubén Bermúdez, Megane Mercury, Sergio Aparicio Okobé, Heidi Ramírez et Dilayla Romeo. Ángela Rodríguez Perea est le commissaire de l'exposition, qui inclut des textes de la commissaire indépendante Yadira de Armas Rodríguez et de la journaliste Lucía Mbomío. L'Institut Cervantes de Dakar accueillera deux autres expositions pendant le Dak'Art, "Boa Mistura" et "Transversia".

L'ambassade d'Espagne participe à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar depuis des années, à travers l'organisation et le soutien de plusieurs initiatives artistiques, selon le communiqué. Les trois expositions, qualifiées d'hétérogènes par la même source, couvrent l'art urbain, la photographie, la sculpture, etc. "Il s'agit plus précisément de trois projets visuels inclus dans le programme officiel" du Dak'Art, ajoute l'Institut Cervantes de Dakar.