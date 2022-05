Congo-Kinshasa: PNUD - Barbara Kanam élevée au rang d'Ambassadrice pour la promotion des actions climatiques au pays

Le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'artiste Musicienne Barbara Kanam Mutund ont signé un acte d'engagement qui fait de la Diva congolaise "ambassadrice nationale de bonne volonté pour la promotion des actions climatiques en République Démocratique du Congo".

La cérémonie s'est déroulée le lundi 16 mai 2022 au Pullman Hôtel à Kinshasa. C'était en présence du Représentant résident du PNUD, Dominique Sam.

Pour cette institution des Nations Unies, le choix porté sur Barbara Kanam est justifié par sa notoriété et son talent mais surtout son lien direct avec la population, a affirmé le Représentant Résident. L'organisation estime que," Barbara Kanam sera un atout majeur dans la sensibilisation sur les questions liées au climat".

A en croire cette organisation, l'objectif de cette nomination est de lutter contre le réchauffement climatique notamment, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre surtout ceux provenant des activités Humaines par la consommation de combustibles fossiles et la conversion de terres forestières en terres agricoles.

A cet effet, la Diva s'est engagée à accompagner les efforts du PNUD dans la promotion des actions climatiques. " En tant que femme, nous devons amener les enfants à comprendre l'importance et la protection de la nature", a exhorté Barbara Kanam.

On ne parle pas beaucoup de problème de déforestation mais, on parle trop de mines et de tout ce que nous avons comme richesse sur notre sol et sous-sol, a déploré la Diva de la musique congolaise. Pour elle, la RDC étant pays solution, notamment par son bassin du fleuve Congo, a un rôle important à jouer pour l'avenir de la planète.

Rappelons que, pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique, le gouvernement congolais a adopté une stratégie de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, REDD+.

Et dans l'optique d'atteindre les objectifs de stabilisation des forêts, le PNUD a sollicité et obtenu l'accompagnement de Barbara Kanam pour l'éducation et la sensibilisation des ménages pour un changement de comportement en vue d'accéléré l'adoption de ces modes de cuisson propre en utilisant les foyers améliorés et le gaz de cuisine. Selon le PNUD, c'est une manière d'accompagner le gouvernement congolais dans son souci d'accroitre la communication afin d'accélérer le changement de comportement pour l'adoption d'une consommation durable et responsable.