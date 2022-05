Congo-Kinshasa: Construction du Podium papal en prévision de l'arrivée du Pape François 1er - Limete - Sama Lukonde satisfait de l'évolution des travaux

Ce jeudi 19 mai 2022 aura été une journée pas du tout repos pour le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Après l'échangeur de Limete, où il a constaté avec satisfaction, la bonne évolution des travaux de construction du mausolée du tout premier Premier Ministre, Emery Patrice Lumumba, Sama Lukonde s'est rendu à l'aéroport de Ndolo dans la commune de Barumbu.

Accompagné de quelques Warriors, dont le ministre d'Etat des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, Alexis Gisaro Muvunyi, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, le Ministre du Tourisme, Modero Nsimba, et le Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, le Premier Ministre voulait s'assurer de la bonne préparation de la visite papale en RDC, prévue du 02 au 05 juillet 2022.

Accueilli sur le site, le chef du Gouvernement a reçu les explications du Maître d'ouvrage du site avant d'en faire tour pour visiter, entre autres, les travaux en cours, de l'asphaltage de la piste de l'aéroport qui doit être réhabilitée.

" Nous sommes ici en visite à la suite de toutes les rencontres que nous avons eues avec l'église, notamment la nonciature ainsi que la Cenco pour nous assurer de la bonne préparation de la visite papale ici, du 02 au 05 juillet 2022. Et donc, sous cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici. Il est bon que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici, c'est un air choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, parce que, c'est ça qui était voulu ", a déclaré le Chef du Gouvernement.

Il s'est complété en ces termes : " Nous sommes venus voir ce qu'il en est en termes d'évolution de préparation du site. Ce n'est pas le seul site qui est prévu. Mais déjà ici, ça nous donne une indication des travaux qui sont lancés et qui sont faits, non seulement ici, mais également a Goma, où il aura l'occasion de se rendre.

C'est aussi l'occasion pour nous, d'être avec le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, sur l'évolution des travaux de la piste de l'aéroport de Ndolo, qui doit être rénovée. Donc, c'est une double visite que je fais à cette occasion. Et jusque-là, oui, c'est vrai que le délai reste contraignant, mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution ".

Le pape François sera le deuxième souverain pontife à fouler le sol congolais après la double visite de Jean-Paul II en 1980 et 1985.