Congo-Kinshasa: La poursuite du championnat national renvoyée d'une semaine

Initialement prévu pour ce dimanche 22 mai, avec Sanga Balende - Dcmp à l'affiche, la reprise du championnat national après trois mois d'arrêt, a été repoussée d'une semaine.

En tout cas, c'est ce qu'a décidé le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), en commun accord avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot), au terme d'un d'échanger jeudi 19 mai, au siège de la Fecofa.

Les deux parties sont pour la poursuite du championnat d'Elite de la RD Congo après la somme de près de 300.000 dollars américains débloquée par le gouvernement congolais. Une enveloppe consistant, estiment les organisateurs pour l'achat des billets des clubs pour les matches en déplacement. Ainsi, toutes les conditions sont donc réunies pour la reprise du championnat de la après trois mois d'arrêt.

Le report d'une semaine a été décidé simplement pour permettre aux clubs engagées de se mettre en ordre utile, afin d'éviter tous genres des prétextes de la part à certains clubs mal intentionnés, qui parlent des conditions physiologique de joueurs après une longue période d'inactivité.

Pour cette réunion, la Fecofa été représentée par son président Donatien Tshimanga, le Vice-président Roger Bondembe, les membres Maurice Munda, Nongha et Tchomba, le secrétaire général Belge Situatala, ainsi que le secrétaire général adjoint Rainier-Patrice Mangenda. Tandis que du côté de la Linafoot, le président Bosco Mwehu, les vice-présidents José Dayoni, Eugène Kabongo, Jacquot Booto et Liambi Mopepe, le secrétaire national adjoint Antoine Luzizila, le trésorier Bona Ngoy ainsi que les membres Innocent Kibundulu et JP Kandu Zaza étaient présents à cette rencontre.

Les arbitres en séminaire d'information

Dans un autre chapitre, la Direction technique national (DTN) de la Fédération congolaise de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), chapeauté par Médard Lusadusu Basilwa, organisera un séminaire d'information sur la préparation mentale des arbitres.

La formation est ouverte également pour les entraîneurs des clubs sociétaires du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et aux entraîneurs nationaux du pays. Selon le programme établi, ce séminaire ira, vendredi, de 13h00 à 16h00.

C2 : qui de Renaissance Berkane et d'Orlando Pirates montera au plus haut podium ce soir?

Le stade Godswill Akpabio, à Uyo, au Nigeria, accueillera ce vendredi 20 mai, sous le coup de 19h00 Gmt, la finale de la 19ème édition de la Coupe de la Confédération qui mettra aux prises Orlando Pirates de l'Afrique du Sud à la Renaissance Sportive de Berkane du Maroc.

C'est une finale qui verra Florent Ibenge à la conquête pour la quatrième fois en 8 ans. Après une finale en Ligue de champions en 2014 avec V.Club perdu devant Entente Sportive de Sétif (2-2/1-1), une deuxième au Championnat d'Afrique des nations avec les Léopards de la RDC en 2016 remportée devant le Mali (3-0), puis une troisième en 2018 en Coupe de la Confédération toujours avec V.Club perdu devant Raja Club athlétique du Maroc (4-1/1-3), voici le technicien congolais de nouveau en finale avec Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Il ne lui reste qu'une finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dont il a frôlé en 2015, éliminé en demi-finales par la Côte d'Ivoire (3-1).

La CAF dévoile le ballon officiel de la finale

C'est un ballon du célèbre modèle ballon Neo Pro d'Umbro, certifié par la Fédération internationale de football association " FIFA Quality Pro " pour une utilisation au plus haut niveau du jeu professionnel. Ce ballon, précise le communiqué de presse, est conçu sur base des dernières technologies structurelles de fabrication, avec un graphique unique qui s'appuie sur les éléments identitaires du trophée du tournoi. Pour la CAF et ses partenaires, atteindre la finale d'un tournoi continental aussi prestigieux comme la Coupe de la Confédération, est une réalisation capitale qui doit être célébrée. La fabrication de ballon est une célébration de l'excellence du football africain et un hommage à tous ceux qui y ont contribué.

EG