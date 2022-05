Congo-Kinshasa: La spoliation des espaces de certaines provinces à la base des conflits coutumiers au Grand Katanga

La spoliation de plusieurs espaces dans certaines provinces de l'espace grand Katanga par certaines ONG n'est pas de nature à favoriser l'unité des enfants des fils et des filles du Grand Katanga, ont reconnu les participants au forum sur l'unité et la paix de l'espace Grand Katanga ce jeudi 19 mai, lors de la séance plénière consacrée aux échanges sur plusieurs sujets dans le but de consolider le sentiment d'appartenance à l'espace grand Katanga. Selon certains participants, la spoliation de ces espaces crée des conflits coutumiers au point de déposséder les habitants de leurs terres qui, par la suite, sont vendus à des multinationales.

Le forum sur l'unité et la réconciliation des katangais se clôture le dimanche 21 mai. Les journées de vendredi et de samedi sont consacrées a l'harmonisation et le toilettage des textes de recommandations produits par les différents carrefours de travail au niveau du service technique et a leur adoption en plénière.

En plénière, les participants ont eu droits au complément d'information en rapport avec certaines questions soulevées la veille dans les carrefours. C'est notamment la spoliation de plusieurs espaces dans certaines provinces de l'espace grand Katanga par certaines Ongs qui créent des conflits coutumiers au point de déposséder les habitants de leurs terres qui par la suite sont vendus à des multinationales. Ce genre de choses ne sont pas de nature à favoriser l'unité.

Une autre intervention portait sur l'entreprenariat féminin qui doit être encouragé pour l'autonomisation des femmes. Ces dernières voudraient être soutenues par les différentes initiatives mises en place par le pouvoir public dans l'espace grand Katanga.

Le numérique a eu aussi toute sa place dans ce forum. Un des intervenants a démontré que l'espace grand Katanga souffre du déficit communicationnel caractérisé par le non développement du numérique au niveau des enjeux géopolitiques, culturels, économiques et autres. Sans la maitrise du numérique on est incapable de contredire même une fausse information qui se répand à grande vitesse a-t-il martelé.