Maroc: Leipzig - Série d'entretiens bilatéraux de M. Abdeljalil au sommet du FIT

Leipzig — Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a eu une série d'entretiens avec ses homologues prenant part au sommet 2022 du forum international du transport (FIT), qui a clôturé vendredi ses travaux à Leipzig, en Allemagne.

M. Abdeljalil, qui a présidé les travaux de ce sommet, s'est entretenu notamment avec ses homologues Allemand, Suisse, Britannique et Israélien, outre des responsables d'organisations internationales du secteur.

" Les entretiens ont porté sur l'examen des voies et moyens à même de consolider la coopération bilatérale dans le domaine du transport et de la logistique ", a déclaré à la MAP, M. Abdeljalil, qui a mis en avant les échanges fructueux et constructifs avec ses homologues lors de ce sommet.

Les travaux du sommet du Forum International des Transports, organisé sous le thème " le transport pour des sociétés inclusives ", ont débuté mercredi à Leipzig sous la présidence du Maroc, dont les efforts à la tête du Forum ont été hautement salués.

Il est à rappeler que le Maroc, en tant que premier pays arabe et africain à avoir intégré en 2015 le FIT, s'est vu confier la présidence du Forum au titre du mandat 2021-2022, au vu des efforts et des projets réalisés par le Royaume dans le domaine des transports et de sa position géostratégique tant sur le plan régional que continental.

Ce conclave a réuni environ 800 délégués, dont des ministres du Transport, des chefs d'entreprises et d'organisations internationales, des parlementaires, des décideurs, des représentants d'associations professionnelles et des chercheurs, venus à Leipzig pour discuter de sujets d'importance stratégique mondiale en rapport avec tous les modes de transport et de mobilité.

Le sommet, auquel le Maroc a participé avec une importante délégation comprenant des responsables du ministère du Transport et de la Logistique, et d'établissements publics opérant dans le secteur, a été marqué par des sessions ministérielles, des tables rondes et des conférences portant, entre autres, sur la sécurité routière, le transport et le changement climatique, l'inclusion des transports et l'avenir des chaînes d'approvisionnement.

Les discussions ont permis aux participants de partager les expertises et les expériences dans ces domaines.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a présidé jeudi la 14è réunion du Conseil des ministres du FIT, marqué par l'adhésion du Royaume du Cambodge au Forum en tant que 64e pays membre de l'organisation, et la réélection de Young Tae Kim en tant que secrétaire général du FIT pour un 2è mandat, " un choix qui dénote de la confiance que tous les pays ont en sa personne ", a souligné M. Abdeljalil lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des conclusions de la réunion.

D'autre part, il a été procédé à la passation de la présidence du FIT du Maroc au Royaume-Uni.