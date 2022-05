Cote d'Ivoire: Azaguié - Le Fonsti sensiblise les élèves à la science, la technologie et l'innovation

Dans le cadre de ses activités de promotion de la culture et de l'innovation, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) a déposé ses valises au lycée moderne d'Azaguié, le 18 mai 2022. L'objectif, amener les élèves à s'intéresser davantage à la science, la technologie et l'innovation.

Selon les dirigeants de cette structure, la Côte d'Ivoire a besoin de scientifiques et d'innovateurs pour son développement. Pour atteindre cet objectif, le Fonsti a jugé important d'enseigner aux jeunes apprenants l'impact de la science dans le développement d'un pays. Ce, afin de rendre pérennes les actions de promotion de la culture de la science et de l'innovation.

La science répond aux problèmes spécifiques de la société:

Dans cette veine, cette structure étatique a expliqué aux élèves des classes de seconde, première et terminale le rôle de la science, la technologie et l'innovation qui est de répondre aux problèmes spécifiques de la société.

Yoro Blé Marcel, Professeur titulaire en Anthropologie et Marie N'Bengue Alphonsine, Professeur titulaire en Bactériologie virologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, ont montré l'impact de la culture de la science et de l'innovation sur la société et les résultats des recherches scientifiques.

Une occasion pour le Pr Marie N'Bengue Alphonsine d'encourager les jeunes inventeurs et innovateurs à présenter leurs projets de recherche innovants et originaux. Afin que la structure dirigée par le Secrétaire général, Dr Sangaré Yaya, les accompagne. Pour rappel, le Fonsti a démarré cette campagne de sensibilisation au lycée classique de Cocody, le mercredi 27 avril 2022.