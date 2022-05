Afrique de l'Ouest: La Boad finance deux projets pour un montant de plus de 30 milliards de FCfa

Le Conseil d'administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) s'est réuni en présentiel à Dakar au Sénégal pour sa 130ème session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekué, son président.

Les administrateurs ont approuvé six (06) propositions de financement de projet dans quatre pays dont le Sénégal pour un montant global de 98,56 milliards FCfa . Selon un communiqué de presse, ces nouvelles approbations portent à 6 845,8 milliards FCfa, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Au Sénégal, les projets financés touchent les secteurs de l'éducation et de l'énergie. Il s'agit de la construction de 1 529 salles de classe, en remplacement d'abris provisoires, et d'ouvrages annexes (deuxième lot du Programme de remplacement des abris provisoires " Prorap "). "Le projet couvrira les 14 régions du Sénégal, et permettra de contribuer à la satisfaction de la demande en salles de classe et à l'amélioration de la qualité de l'environnement scolaire. Il vise à mettre dans de meilleures conditions d'apprentissage, plus de 85 000 enfants défavorisés, et réduire de 50% le taux d'abandon dans les écoles concernées. Le montant du prêt est de 25 milliards FCFA ", lit-on dans le communiqué.

Le second projet concerne la construction et l'exploitation d'une centrale thermique à cycle combiné d'une capacité contractuelle de 120 MW par la société Malicounda Power Sas à Malicounda, au Sénégal. "Cette capacité sera mise à disposition de Senelec dès juin 2022. Elle contribuera à l'amélioration de la qualité de service de fourniture de l'électricité et permettra d'assurer une meilleure couverture de la demande tout en sécurisant l'alimentation en énergie électrique dans le pays. Le montant du prêt est de 6,56 milliards FCfa. ", précise-t-on. L'institution a financé d'autres projets au Burkina Faso, au Bénin et en Côte-d'Ivoire.