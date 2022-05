Sénégal: Banques - Grosse performance de UBA Sénégal avec un résultat net de 9,280 milliards de FCFA en 2021

Le résultat net de UBA Sénégal a connu une augmentation de 1922 millions de FCFA à la fin de l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2020. M. Olabodé AREGBESOLA, Directeur général de UBA Sénégal qui bat les records de performance depuis son arrivée sur la place de Dakar

À la fin de l'exercice 2021, UBA Sénégal a réalisé un résultat avant impôt de 9.910 milliards XOF. Le résultat net est passé de 7,358 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 à 9,280 milliards de FCFA un an plus tard. Une grosse performance qui montre que la Banque a pu augmenter sa rentabilité pour devenir l'une des premières banques du Sénégal. En glissement annuel, les résultats avant et après impôt ont respectivement montré une augmentation de 26,44% et 26,13%. Pour rappel en 2020 les résultats avant impôt et après impôt étaient respectivement de 7,838 millions et 7,358 millions. Quant-au total bilan , il s'est établi à 369,749 milliards de FCFA contre 264,834 milliards de FCFA en 2020, soit une augmentation de 104.915 milliards de FCFA.

En revanche, la Banque a clôturé l'exercice 2021 avec un actif à risque total pour un montant de 119,030 milliards, ce qui représente une augmentation de 45,75% par rapport à l'exercice 2020. Les dépôts des clients se sont élevés à 252,497 milliards de fcfa , soit une augmentation de 49% par rapport à l'exercice 2020, ce qui montre le niveau d'acceptation de UBA Sénégal par le marché local. Cette performance est une première dans l'histoire de UBA Sénégal depuis sa création il y a plus de 13 ans. Cette performance est également conforme à la stratégie quinquennale définie par le Conseil d'administration de UBA Sénégal, qui vise à devenir la première banque dans les cinq prochaines années dans tous les principaux indices de performance.

La Banque a réalisé une performance remarquable au cours de l'exercice, avec des améliorations significatives dans la plupart des paramètres, malgré une année difficile due à l'impact tumultueux et à la lenteur de la reprise résultant de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Dans un contexte de concurrence rude dans les services financiers au Sénégal, UBA Sénégal a remporté en 2021 le prix de la Banque de l'année du pays. Cela reflète une amélioration significative de ses performances financières grâce à l'efficacité opérationnelle, une gestion rigoureuse, son atout digital et ses ressources humaines.

Selon le directeur général de UBA Sénégal, M. Olabodé AREGBESOLA, " ce résultat est le fruit d'un travail acharné, d'une attention soutenue à la rentabilité, d'un personnel dévoué, d'une stratégie de croissance axée sur l'amélioration des initiatives de développement commercial, d'un système de gestion de la performance et d'une approche centrée sur le client, conformément à la philosophie du Customer 1st Experience. Nous avons adopté la culture de l'excellence dans la prestation du service client pour nous aligner sur l'initiative Customer 1st Service du Groupe UBA Plc. Il s'agit de la stratégie numéro 1 de notre groupe et, en tant que filiale, nous devons nous aligner sur celle-ci ", a-t-il déclaré.

" Au cours de l'exercice financier sous revue, la Banque a renouvelé son attention sur des particuliers fortunés, des entreprises et des clients de la banque de détail, avec l'ouverture de plus de 100 000 nouveaux comptes en moins d'un an. Nous avons maintenant mis en place le segment des petites et moyennes entreprises (PME) pour répondre aux besoins des commerçants et des jeunes entreprises afin de développer cet aspect important de l'économie ", a déclaré M. A AREGBESOLA.

UBA Sénégal a remporté plusieurs prix tels que celui de la meilleure banque digitale pour les startups technologiques et a récemment remporté le prestigieux prix de la meilleure banque en matière de transformation numérique présentée par le MEDES en 2021. La Banque est réputée pour être l'institution financière leader dans les opérations bancaires numériques et entend conserver cette position de leader. La Banque a déployé l'application LEO (Banquier Virtuel) qui permet aux clients d'ouvrir un compte en ligne et d'obtenir des informations de base sur leur relation de compte sans besoin de se rendre en agence.

En outre, dans le cadre du déploiement de ses services digitaux, UBA Sénégal a récemment lancé le produit Bank to Wallet (B2W) et Wallet to Bank (W2B) avec Wave, une société leader dans le domaine du Mobile Money. Ce produit permet aux clients de relier et de transférer leur argent entre leurs comptes bancaires et leurs comptes d'argent mobile. Un service similaire avait été lancé avec Orange Money en collaboration avec l'opérateur de télécommunications Orange. La banque collabore également avec Free et Expresso sur certains produits d'argent mobile. UBA Sénégal est également la banque de choix de l'écosystème digital.

Conformément aux directives de la Banque centrale, UBA Sénégal a apporté le soutien nécessaire aux particuliers et aux entreprises du Sénégal touchés par la pandémie de COVID 19. La Banque a procédé à la restructuration de certains prêts pour répondre aux besoins de trésorerie de ses clients particuliers et entreprises. UBA Sénégal continuera à apporter de la valeur ajoutée à l'économie sénégalaise, conformément à sa responsabilité sociale.

Pour rappel, United Bank for Africa Plc est la banque panafricaine, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d'affaires et points de contact clients dans 20 pays africains. Présente aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et en France, et plus récemment aux Émirats arabes unis, UBA facilite le lien entre les personnes et les entreprises à travers l'Afrique par le biais de services bancaires de détail, commerciaux et d'entreprise, de paiements transfrontaliers innovants et de transferts de fonds, de financement du commerce et de services bancaires supplémentaires.