Guinée: N'zérékoré - Un malade tuberculeux se donne la mort dans sa chambre

Un tuberculeux du nom de Joseph Koly Camara, âgé d'une quarantaine d'années s'est donné la mort à l'aide d'un morceau de miroir dans sa chambre, au quartier Nyen 1 secteur Nyen Burkina commune urbaine de N'Zérékoré. L'acte s'est passé dans la nuit du mercredi 17 mai 2022 aux environs de 21 heure, a appris notre correspondant basé dans la préfecture.

Rencontré sous le choc, la jeune sœur du défunt Kolypé-né Camara a relaté les circonstances dans lesquelles son grand frère a trouvé la mort. " Mon frère souffrait depuis plusieurs mois de la tuberculose pulmonaire aiguë. La journée d'hier, il se plaignait qu'il a les douleurs au cœur. Je l'ai laissé à la maison vers la soirée et je suis parti à la prière à l'église. A mon retour à la maison je suis rentré chez lui et je l'ai trouvé en train de prier avec sa maman. Après un peu de temps sa mère m'a trouvée dans ma chambre, elle m'a dit qu'il va mieux. Quelques heures plus tard je suis allée ouvrir dans la chambre et je l'ai trouvé à terre. Il s'est servi d'un morceau de miroir pour percer son ventre.

J'ai vite informé sa mère qui était assise au salon et on a appelé au secours. Nous sommes partis derrière le chef de quartier et ce dernier a appelé les autorités. Le corps est actuellement à la morgue de l'hôpital régional de N'Zérékoré ", relate sa sœur. Il faut retenir que le défunt était diplômé et conducteur de taxi moto, marié et père de quatre enfants.