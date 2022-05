Sénégal: Ligue 1 - US Gorée-Casa, parmi les affiches-phares de la 23e journée

Dakar — La 23e journée de la Ligue 1 de football, prévue ce week-end, sera marquée par plusieurs affiches phares, dont la rencontre devant opposer l'US Gorée au Casa-Sports de Ziguinchor.

L'équipe du Casa, leader du championnat avec 42 points au compteur et cinq points d'avance sur son dauphin, doit s'attendre à être fortement chahutée sur les terres de l'US Gorée, qui cherche à assurer son maintien dans l'élite. L'équipe insulaire, crédité d'un total de 25 points, soit seulement trois de plus que le premier relégable, le Ndiambour de Louga, aura à cœur de faire un résultat positif - une victoire ou un nul au pire des cas - contre le club fanion du sud du pays. Les Ziguinchorois viennent d'assurer leur qualification en quart de finale de la Coupe du Sénégal contre Walydaan (1-0) et sont donc sur deux tableaux, le championnat et la Coupe nationale. Ils sont donc appelés à bien gérer la succession des matchs.

Le derby du département de Rufisque qui va opposer Teungueth FC à Génération Foot se présente comme une autre des affiches-phares de cette journée de championnat. Après son élimination de la Coupe du Sénégal, Génération Foot (37 points) va vouloir tout mettre en œuvre pour gagner le championnat, ce qui passe notamment par un bon résultat dès ce dimanche contre Teungueth FC (28 points). Mais ce match tombe au mauvais moment pour Génération Foot qui aura fort à faire avec une équipe de Rufisque en difficulté certes à un certain moment, mais qui semble désormais avoir retrouvé du poil de la bête.

En témoigne, sa large victoire (3-0) contre l'équipe de l'Université de Saint-Louis, qui est de nature à renforcer sa confiance dans cette dernière partie de la saison. La bataille du bas de tableau, entre Dakar Sacré Cœur (DSC) et Mbour Petite Côte, promet d'être une affiche tout aussi disputée, entre deux équipes dans le dur. Si DSC a dû pousser un grand ouf de soulagement après sa victoire 3-0 aux dépens du CNEPS Excellence, un autre club mal classé, il doit remettre le bleu de chauffe contre Mbour PC qui cherche aussi à sauver sa peau. Lanterne rouge avec sept points de retard sur le premier non relégable, qu'est le Ndiambour de Louga (24 points), l'équipe de Mbour PC est obligée d'enchaîner les bons résultats pour ne pas acter sa descente en Ligue 2.

Voici l'agenda de la 23-ème journée :

Samedi 21 mai : Dakar SC-Mbour PC, Guédiawaye FC-Jaraaf.

Dimanche 22 mai : Diambars-AS Pikine, Teungueth FC-Génération Foot, US Gorée-Casa Sports, CNEPS-AS Douanes, Ndiambour-Linguère.

Classement : 1-er Casa 42 pts (+12), 2-ème Génération Foot 37 pts (+15), 3-ème Jaraaf 37 pts (+7), 4-ème GFC 34 pts (+1), 5-ème AS Douanes 31 pts (-3), 6-ème Diambars 30 pts (+6), 7-ème AS Pikine 30 pts (+5), 8-ème Linguère 30 pts, 9-ème Teungueth FC 28 pts (+6), 10-ème US Gorée 25 pts (-6), 11-ème Dakar SC 24 pts (-1), 12-ème CNEPS 24 pts (-9), 13-ème Ndiambour 22 pts (-14), 14-ème Mbour PC 17 pts (-19).