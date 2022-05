Sénégal: Diourbel - Ababacar Ndiaye installé à la tête de la ligue régionale de basket

Diourbel — Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSB), Me Babacar Ndiaye, a installé jeudi Ababacar Ndiaye à la tête de la ligue régionale de basket de Diourbel. L'installation du nouveau président de la ligue, initialement prévue dans un hôtel de la place, a dû être délocalisée à la chambre de commerce de Diourbel, et s'est tenue sous une forte présence policière, en présence des autorités fédérales.

Elle a en effet été perturbée par Serigne Maye Seck de Mbacké Basket Club, dont l'élection n'avait pas été reconnue par la Fédération sénégalaise de basket-ball, et ses camarades. L'accès au lieu initial de la cérémonie leur avait été interdit. Serigne Maye Seck et ses camarades contestent l'élection d'Ababacar Ndiaye. Serigne Maye Seck avait été élu le 20 mars dernier lors d'une assemblée générale supervisée par l'inspecteur régional des sports, qui l'a installé le 8 avril dernier, en l'absence des membres de l'instance dirigeante du basket sénégalais. Son club n'ayant pas été affilié à la fédération, le vote pour son élection n'avait pas été supervisée.

Il n'empêche que, selon lui, Babacar Ndiaye veut commettre "une forfaiture" en installant "un bureau qui n'est pas légitime". Le président de la Fédération sénégalaise de basket a tenu à apporter des précisions sur la "situation délétère" que connaît Diourbel, en raison du fait que la ligue n'avait pu tenir son assemblée générale, à cause des problèmes de santé de son président sortant. "Aujourd'hui, des personnes se réclament président de la Fédération, alors qu'au moment où l'assemblée générale se tenait contre les volontés de la fédération, leur club n'était pas affilié au niveau de la fédération", a rappelé Babacar Ndiaye.

Selon lui, Mbacké Basket Club a fait son affiliation après "la prétendue assemblée générale". "J'ai demandé à ce que l'AG soit reportée le temps que l'on puisse régulariser les dossiers. A la suite de cela, j'ai convoqué à Dakar tous les clubs de Diourbel pour discuter avec eux d'une solution consensuelle", a expliqué l'autorité fédérale.

Il a rappelé que quatre des six clubs de la région étaient venus à Dakar pour trouver un consensus. Sur les six clubs de la région, cinq avaient confirmé leur présence à l'assemblée générale et désigné leurs candidats pour les membres du comité directeur et du bureau. A partir de ce moment, a expliqué Babacar Ndiaye, la fédération est fondée à reconnaître et travailler avec cette ligue qui a été élue par quatre des six clubs de la région.

Le nouveau président de la ligue, Ababacar Ndiaye, invite toute la famille du basket à s'unir autour de l'essentiel. "Il n'y a qu'un seul club qui n'est pas derrière nous et on les appelle à venir travailler avec nous dans l'intérêt du basket", a-t-il déclaré, après son installation sous haute surveillance policière. Le président de la commission des ligues de la FSB, Mamadou Sy, a assuré que toutes les dispositions seront prises pour résoudre ce problème. "De retour sur Dakar, la fédération va se réunir pour prendre les mesures qu'il faut. Il ne peut pas y avoir deux présidents de ligue dans une région", a-t-il ajouté.