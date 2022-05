Maroc: L'Association Marocaine de la Musique Andalouse rend hommage à l'amitié Maroc-Espagne à travers la musique

Casablanca — L'Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise, le 28 mai au Palais du Méchouar à Casablanca, une manifestation d'envergure sous le thème "La Musique Andalouse : passerelle culturelle entre le Maroc et l'Espagne".

"Dans la continuité de son engagement, l'AMMA rend hommage à l'amitié Maroc-Espagne. Une amitié enracinée et sincère, fortifiée par des liens historiques entre deux monarchies séculaires, et ravivée par la volonté des deux peuples", indique l'Association dans un communiqué.

Lors de cette manifestation, organisée en partenariat avec Wecasablanca et l'Ambassade d'Espagne au Maroc, "artistes marocains et ibériques célèbreront ensemble leur amour de la musique andalouse pour partager leur passion avec le public", souligne l'Association.

Depuis sa création, l'AMMA œuvre activement à promouvoir le dialogue des cultures et des religions entre les différentes civilisations. Un engagement citoyen que l'Association matérialise par l'organisation d'une variété de manifestations musico-culturelles placées sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Prônant des valeurs de tolérance et de partage, l'AMMA s'inscrit dans une dynamique vertueuse visant à créer des passerelles culturelles entre le Maroc et le reste du monde, particulièrement grâce à la Musique - langage universel qui unit les peuples de la Terre, dans une communion spirituelle qui célèbre l'Humanité.

Madrid, Séville, Tanger et Tetouan s'inviteront à Casablanca l'espace d'une soirée aux couleurs du Maroc et de l'Espagne. Animée par l'Orchestre Rawafid de Tanger, dirigé par le grand maître Omar Metioui, cette manifestation culturelle ravira ses convives par un répertoire riche et diversifié de musique andalouse, Chkara, Flamenco, ainsi que de nouvelles compositions créées spécialement pour ce spectacle. Avec la présence d'artistes renommés tels que Gema Caballero, Zainab Afailal, Sara Calero, Omar Jaydi, José Almarcha et Épi Pacheco.

"De par les valeurs qu'elle véhicule, la musique andalouse représente le vecteur idéal pour célébrer l'amitié entre deux monarchies séculaires unies par une histoire commune et, en tant qu'association culturelle, l'Association Marocaine de la Musique Andalouse, l'AMMA, est fière de contribuer à ce rapprochement entre des peuples frères" Déclare Fatima Mabchour, Présidente Fondatrice de l'AMMA.

L'AMMA est une association qui, malgré son jeune âge, est très active dans la promotion de la diversité et de la richesse de la musique andalouse marocaine, ses composantes et ses dérivées. Un engagement qui s'exprime à travers de multitudes initiatives destinées à préserver le patrimoine culturel, spirituel et civilisationnel du Maroc.

Fondée au plus fort de la crise sanitaire et de ses répercussions qui ont bouleversé le monde entier, l'AMMA s'est évertuée à apporter lumière et espoir en l'avenir grâce à la musique pendant des temps tumultueux. L'AMMA s'est distinguée en organisant des manifestations musico-culturelles de haute facture, la création et la multiplication de chorales, orchestres andalous et festivals, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.