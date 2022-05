Gabon: Signature d'un accord cadre entre Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Raphael Ngazouze

Des structures sanitaires, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et le Ministre de la Formation Professionnelle, Monsieur Raphael Ngazouze, ont procédé le jeudi 20 mai 2022, à la signature d'un accord cadre en présence du Ministre Délégué à la Santé, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou.

Cette signature qui intervient quelques mois après la visite du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnels (CIMEF) de Nkok par l'ensemble des Responsables des Formations sanitaires a pour objet de créer un partenariat en matière de formation et de perfectionnement des professionnels de santé dans le domaine de la maintenance des plateaux techniques et des équipements biomédicaux d'une part et d'autre part, dans diverses prestations spécifiques fournies par les CIMEF aux structures sanitaires du pays.

Pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, cet accord cadre permettra aux jeunes apprenants des CIMEF de passer des stages dans les hôpitaux dans le but d'assurer la maintenance préventive et curative des plateaux techniques et des infrastructures hospitalières. Les stages pourraient donner lieu à un recrutement à la Fonction publique pour le compte du Ministère de la Santé.

Au titre de l'accord, le Ministère de la Formation professionnelle s'engage à offrir un programme de formation et de perfectionnement adapté aux personnels de santé notamment dans les métiers supports, de superviser le parcours de formation des apprenants, d'encadrer les conventions et contrats de prestations de services et d'assurer le suivi-évaluation des programmes de formation et de perfectionnement déroulés dans le cadre du présent accord.

Pour sa part, le Ministère de la Santé devra formuler une expression de besoins sur base d'un plan annuel de renforcement de capacités des agents dans les métiers supports, planifier l'utilisation rationnelle des ressources humaines formées et/ou perfectionnées dans le cadre du présent accord et superviser la passation des contrats de prestations de service en matière de maintenance des plateaux techniques, des équipements techniques et biomédicaux

Au terme de la cérémonie protocolaire de signature, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a annoncé pour l'horizon 2023 et conformément aux très hautes instructions du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, la création d'une filière de formation de technicien supérieur Biomédical au CIMEF de Nkok.