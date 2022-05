Maroc: INDH - Inauguration de projets sociaux, culturels et sportifs à la préfecture d'arrondissements de Ben M'sik

Casablanca — Des projets sociaux, culturels et sportifs ont été inaugurés, jeudi à la préfecture d'arrondissements de Ben M'sik, à l'occasion du 17è anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces projets, qui visent à répondre aux besoins des habitants de Ben M'sik, concernent la piscine et la salle sportive couvertes "Al Kindi" au niveau de l'arrondissement de Sbata et le théâtre Ben M'sik à l'arrondissement de Ben M'sik.

Ils ont été réalisés pour un coût global de 45.024.400 DH avec une contribution financière de l'INDH à hauteur de 19.924.400 DH, soit 45%, en plus de la participation d'autres partenaires (le Conseil de la région Casablanca-Settat, le Conseil de la préfecture de Casablanca et l'arrondissement de Ben M'sik).

La préfecture avait, par ailleurs, organisé mercredi à la plateforme des jeunes Ben M'sik une cérémonie consacrée à la présentation des différents projets portés par les jeunes dans le cadre de l'axe de promotion de l'entreprenariat chez les jeunes de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (2019-2023).

L'autorité préfectorale a accordé un grand intérêt à la réalisation de ces projets, notamment le gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Ben M'sik qui a œuvré à remédier aux difficultés administratives et techniques, ce qui a aidé à accélérer la cadence de réalisation des projets.

Une attention particulière a été par ailleurs accordée aux projets à caractère social ayant trait aux secteurs de la santé, de l'enseignement préscolaire, de la culture, du sport et de la formation professionnelle, à l'instar de la plateforme des jeunes Ben M'sik, la Maison Solidarité Alzheimer, l'opération d'aménagement de marchés de proximité et d'espaces verts, outre le programme de réhabilitation et de mise à niveau des centres de santé au niveau de la préfecture.

Dans la lignée du processus de mise en œuvre des projets, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour le développement du Royaume, les habitants de la préfecture pourront prochainement bénéficier des services de plusieurs projets qui sont à un stade avancé de réalisation, comme la piscine couverte et le nouveau complexe de formation professionnelle à l'arrondissement de Ben M'sik.

S'y ajoutent bon nombre de projets programmés, qui devraient permettre de répondre aux aspirations de la population locale dans les différents aspects de leur vie quotidienne. Il s'agit notamment de la création d'un espace commercial et d'une maison de jeunes, de l'opération d'extension de l'hôpital provincial de Ben M'sik et du centre de santé Assalmia ainsi que de la construction et l'équipement d'un espace de vente des produits des coopératives et des associations du club féminin à l'arrondissement de Sbata.