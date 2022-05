Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Déploiement annoncé de la sécurité routière sur le réseau

Le Groupement de sécurité routière (GSR), constitué de gendarmes et de pompiers, sera déployé dès juin tout au long de la Route nationale 1, pour appuyer La Congolaise des routes (LCR), gestionnaire du réseau routier, à lutter contre les accidents de la circulation.

Identifiables par un insigne dédié, les membres du GSR bénéficieront d'un soutien logistique de LCR pour leurs activités de terrain, conformément à un protocole de coopération conclu en septembre 2019, notamment la mise à disposition de casernements, des véhicules d'intervention, des motos, d'une ambulance plus du matériel spécifique leur permettant d'assurer au mieux les missions.

" Les missions du groupement consistent à assurer la police de la circulation en interdisant en particulier les contrôles intempestifs et la collecte de péages autres que ceux établis par LCR ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; le secours et l'assistance ; la lutte contre la criminalité ; tous autres services tels que le contrôle des voies parallèles aux péages et l'information et l'éducation des usagers ", précise l'entreprise concessionnaire dans un récent communiqué.

Selon LCR, le groupement qui va monter en puissance progressivement dans les années à venir en termes de capacité d'intervention va contribuer au renforcement de la sécurité sur cette route d'environ 535 km entre Pointe-Noire et Brazzaville. L'opération de sécurisation de la route vient s'ajouter à d'autres initiatives menées au cours de ces derniers mois par LCR, dont les principales sont le renforcement de la signalisation des zones les plus dangereuses, la rehausse des parapets dans le Mayombe et le maintien des caractéristiques de la chaussée en bon état par le renouvellement de la chaussée.

En février dernier, LCR a lancé les travaux d'entretien routier sur le tronçon Hinda-Dolisie, dans le Mayombe réputé pour son massif montagneux au relief très tourmenté. Elle projette de réaliser dans les semaines à venir des travaux de renouvellement sur le tronçon Mindouli-Yié. Lesdites interventions font partie d'un programme nommé " Gros entretien " que mène la société concessionnaire sur le plus important réseau routier du pays.

Ces initiatives visant à garantir les meilleures conditions de circulation et la sécurité des usagers, précise LCR, s'inscrivent dans le cadre de la mise en concession de la Nationale 1, un partenariat public privé entre l'État congolais et la société LCR.