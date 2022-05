Congo-Brazzaville: Développement agricole - Soutenir les initiatives locales pour accroître la production nationale

La République du Congo a accueilli ces dernières années de nombreux acteurs privés exerçant les activités agricoles durables, comme Agri resources Congo, une filiale d'Agri resources group, la branche agricole de Monaco resources group. Cette initiative et tant d'autres ont été exposées, les 5 et 6 mai à Casablanca (Maroc), lors des rencontres économiques " Congo, terre d'opportunités ".

Le développement agricole reste un véritable chantier pour le Congo, qui dépend en grande partie des exportations alimentaires représentant 600 milliards FCFA par an. Sur les dix millions d'hectares de terres arables que compte le pays, à peine 2% sont exploités. Le gouvernement congolais tente, depuis quelques années, de mettre en place une politique visant à attirer des investisseurs dans ce secteur à fort potentiel économique, sans compter les initiatives privées.

Installé à Dolisie depuis 2016 où elle a investi dans la production locale de céréales (riz et maïs) et de produits maraîchers (chou, poivron, oignon vert, piment, oignon), Agri Resources Congo fait partie de ces acteurs qui contribuent à l'amélioration des systèmes agricoles du pays. La filiale d'Agri Resources Group, qui a produit plus de vingt tonnes de légumes au cours du dernier trimestre 2021, adopte une approche plaçant les producteurs locaux au centre de son écosystème.

L'arrivée du groupe a permis de promouvoir une nouvelle dynamique socio-économique dans la localité grâce à son soutien aux producteurs locaux, a estimé Chancel Moutsinga, l'un des responsables d'Agri Resources Congo. Les investissements dans des systèmes de soutien et de formation des communautés font partie de la stratégie du groupe, a ajouté le président directeur général d'Agri Resources Group, Frédéric Dalmasie. " Nous mettons en place des formations agronomique, environnementale et commerciale, qui visent à aider nos employés et les agriculteurs locaux à développer leurs compétences, augmenter leurs revenus et préparer le leadership de demain ", a-t-il assuré.

Agri Resources Congo termine actuellement la construction d'une chambre froide qui lui permettra de stocker à terme près de 500 tonnes de légumes frais destinés aux marchés du pays. Une fois mise en service, la chambre froide profitera aux agriculteurs de Dolisie, tout en contribuant à améliorer la conservation et la qualité des produits qui seront mis sur les marchés.

Il faut rappeler que les rencontres économiques " Congo, terre d'opportunités " au Maroc, initiées par le ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou-Nguesso, ont été une occasion pour le pays de promouvoir son potentiel agricole aux différents investisseurs. Bien que la cible principale de ces rencontres demeure les nouveaux investisseurs, l'accent a également été mis sur le renforcement des chaînes de valeurs agricoles du pays, et sur la montée en puissance des produits " made in Congo ".