Congo-Brazzaville: Cinéma - " Psychose ", entre amour et trahison !

Le deuxième long-métrage du réalisateur congolais Joy Christ Mac, " Psychose ", a été projeté en avant-première le 19 mai à Canal Olympia, en présence de l'équipe de production et des acteurs, des professionnels du septième art et des cinéphiles congolais. Sur fond de suspense, le film aborde la question de confiance dans les relations en société.

Co-écrit par Joy Christ Mac, Estelle Ndinga et Mike Combo, " Psychose " c'est l'histoire d'un couple qui se rend à la campagne pour changer d'air et se ressourcer. Malheureusement, durant ce séjour, le jeune couple est victime d'un drame. Une avant-première qui laisse l'eau à la bouche aux spectateurs car la fin de l'histoire n'a pas été révélée. A en croire le réalisateur, le long-métrage s'inspire des réalités vécues sous les angles de l'amour et de la trahison. " Je suis parti d'un couple qui a des amis dont chacun a son comportement, pour présenter la trame de "Psychose". Et en regardant le film, on remarque combien leur comportement a grandement influencé le couple ", a déclaré Joy Christ Mac.

" Psychose " se veut donc une interpellation à faire attention sur l'entourage ; sur les rêves et les prémonitions que l'on pourrait avoir de temps en temps. Au terme de la projection du film, l'équipe de réalisation et de production, conduite par Joy Christ Mac, s'est dite satisfaite du résultat obtenu quoiqu'accompli avec des moyens du bord. " Quand on parle de production, on voit le budget. Finance, finance... On a donc fait simple avec les moyens à notre disposition. Et ce n'était pas du tout facile. A ce propos, je félicite l'ensemble du casting qui s'est donné à fond pour que nous relevions ce défi : Estelle Ndinga, Mike Combo, Merveille Ndala, Aime-le Brel, Félicité Kinkonda, Massy Mbouala et Falcairangel Banzamio... ", a confié le réalisateur congolais.

Pour Daisy Samba, un spectateur brazzavillois, " Psychose " mérite une admiration. " Je n'assiste pas, la plupart du temps, à la projection de films réalisés par des Congolais. Ce soir, c'est ma première fois de suivre une œuvre locale et j'ai beaucoup apprécié le talent et le travail de nos jeunes acteurs congolais. Ces jeunes méritent d'être soutenus dans leurs efforts. Le film n'étant pas encore achevé, je serai ravi de voir comment se termine cette histoire un peu folle ", a-t-il confié.

Notons que " Psychose " a été tourné en quatre mois, avec une post-production ayant duré près de cinq mois jusqu'à la projection du film. Brazzaville et le Pool ont été les principaux sites de filmage ; on le remarque, d'ailleurs, à travers les prises de vues en hauteur qui peignent avec beauté différents paysages du centre-ville de Brazzaville, du marché Total à Bacongo, de la ville de Kinkala ou encore du village Ntoula. Pour le réalisateur, l'idée derrière " Psychose " est de montrer qu'au Congo, il y a de beaux endroits, une belle verdure et aussi de magnifiques campagnes.

" On a produit un film, on l'a sorti, nous sommes disposés à recevoir les critiques en vue de nous améliorer. Peut-être que le film aura une suite, peut-être qu'aussi non, tout dépendra des remarques et suggestions faites à notre égard. Pour ce qui est de la sortie finale, nous communiquerons dès que possible sur les réseaux sociaux et les médias ", a noté Joy Christ Mac qui a également à son actif un long-métrage " Dabie ", un court-métrage " L'origine ", une série-télévisée " Ancre " en cours de finalisation et biens d'autres.