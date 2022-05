Ile Maurice: Agalega - A la base de beaucoup d'inquiétudes

Il s'en passe des choses à Agalega. Les nouvelles qui nous parviennent de cet archipel qui fait partie de la République de Maurice, ne sont pas bonnes. Entre la construction d'un hangar assez grand pour abriter un avion militaire et les conditions déplorables des travailleurs indiens sur les chantiers de construction, tout ne tourne pas rond à Agalega.

Des images toutes fraîches des satellites ont provoqué à nouveau des remous autour de l'archipel d'Agalega. Ces images ont été publiées dans un magazine indien, Swarajya. Elles datent d'il y a un mois, le 20 avril dernier. On y voit que des hangars assez grands pour abriter des P-81 Poséidon - des avions militaires indiens capables de détecter des sous-marins - sont en construction. Cela, juste à côté de la piste d'atterrissage, qui vient d'être aménagée. Ce magazine écrit que les hangars en construction font "180 pieds de long par 200 pieds de large. Ils sont assez grands pour accueillir des gros avions de l'armée indienne, comme le P-81 Poseidon, qui mesure 123 pieds et dont l'envergure des ailes fait 126 pieds". Toutes ces informations viennent de l'Asia Maritime Transparency Initiative du Centre for Stategic and International Studies, qui se trouve à Washington, DC, aux États-Unis.

Pour le magazine indien, ces nouvelles images satellites confirment ce dont des experts se doutaient depuis longtemps : l'Inde a l'intention de déployer des P-81 pour surveiller les eaux mauriciennes. Afin de mieux comprendre la situation, il faut savoir qu'une autre puissance, la Chine, tend elle aussi sa présence dans l'océan Indien. La Chine a construit une base militaire à Djibouti. Avant d'investir massivement dans plusieurs ports en Afrique de l'Est. À terme, cela pourrait devenir des postes avancés de la Chine dans l'océan Indien.

De son côté, l'Inde a récemment envoyé l'un de ses avions militaires P-81 chez nos voisins de La Réunion. Cela dans le cadre d'une mission de surveillance conjointe avec la marine française. Ce n'est pas la première fois qu'un avion militaire indien de ce type est déployé à La Réunion. Cela avait déjà été le cas lors d'une patrouille conjointe France-Inde, en 2020.

Il y a un an: le démenti du Premier ministre

Est-ce que les infrastructures en construction à Agalega font partie d'un accord entre Maurice et l'Inde pour mettre en place une base à Agalega ? Il y a un an, le 18 mai 2021, le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a répondu sans équivoque à la Private Notice Question qui lui a été posée au Parlement, à ce sujet.

Le PM a déclaré qu'il n'y a aucun accord avec l'Inde pour mettre en place une base militaire à Agalega. En revanche, il a précisé que : "permission a été donnée à des avions militaires d'atterrir à Plaisance et à des navires militaires d'accoster à Port-Louis. À Agalega, nous aurons une piste d'atterrissage sous notre contrôle. C'est nous qui accorderons la permission d'accoster à la jetée d'Agalega. Les demandes seront adressées à la Mauritius Ports Authority ou au département de l'aviation civile de la République de Maurice. Donc où est le problème ? Ce sera à nous de donner ou pas des autorisations, comme nous le faisons déjà". Cette réponse a été donnée alors qu'il y a un an déjà, des images satellitaires de Google montraient l'ampleur des travaux portuaires et aéroportuaires dans un archipel qui ne compte qu'environ 250 habitants. Ce n'était pas la première fois que le PM démentait des informations publiées dans la presse indienne, concernant les intentions militaires de l'Inde à Agalega.

Bagarres: conditions de travail déplorables des Indiens

Alors que vus du ciel, les chantiers d'Agalega inquiètent, sur le terrain, la situation n'est guère mieux. On a appris que le week-end dernier, il y a eu des bagarres dans les dortoirs des ouvriers indiens. Ces ouvriers de la compagnie indienne Afcons ont été amenés à Agalega pour construire la nouvelle piste d'atterrissage et la jetée.

Mais il semble que les conditions de travail de ces ouvriers indiens soient déplorables. Que ce soit leur salaire, le nombre d'heures de travail ou la qualité de la nourriture qui leur est servie, beaucoup de choses laisseraient à désirer. Au point où certains qui suivent la situation qualifient d'"esclavage" le traitement infligé aux travailleurs indiens. Il ressort qu'il y aurait sur place un marché noir de boissons alcoolisées, ce qui aurait envenimé la situation. Le week-end dernier, les bagarres ont été si violentes que le Dornier a dû évacuer des victimes de coups et blessures. Ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent - la police a dû intervenir dans les dortoirs du millier d'ouvriers indiens embauchés par Afcons, l'entrepreneur responsable des travaux, après de violentes altercations avec coups et blessures graves.

Historique: un accord gardé secret

L'intérêt de l'Inde pour Agalega n'est pas nouveau. En 2005 déjà, il y avait eu un projet de partenariat, mais l'accord signé n'avait pas avancé. Ce qui aurait fait avancer le dossier : une visite du PM indien, Narendra Modi, à Maurice, en 2015. Un accord est signé pour l'amélioration des infrastructures à Agalega. Les travaux seront financés par l'Inde. En 2018, le contrat a été alloué à la compagnie indienne Afcons et les travaux ont commencé en 2019. Toutes les demandes pour rendre public l'accord entre l'Inde et Maurice ont été refusées. Officiellement, il s'agit d'améliorer la piste d'atterrissage existante qui date de 1985 et d'aménager un port près de la jetée existante, ce qui permettra d'améliorer les communications.