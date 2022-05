Tunisie: 5e édition de l'Envirofest, à la Cité de la culture Chedli-Kélibi, du 20 au 25 mai 2022 - "Watch a movie... save the planet !"

Envirofest, le festival de l'environnement et du film se tiendra, dans une 5e édition, du 20 au 25 mai à la Cité de la culture de Tunis, sous le slogan "Watch a movie... save the planet !"

Au programme, des projections de films (avec accès gratuit) en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne et un village environnemental qui sera installé les 20, 21 et 22 mai 2022 à la Cité de la culture. Ce festival réunira des acteurs soucieux de la question environnementale et du développement durable, Jettera la lumière sur des initiatives écoresponsables et offrira des opportunités de réseautage et de collaboration. Il y sera question des éducations environnementale, protection de la biodiversité, gestion, recyclage et valorisation des déchets, éco-art, mode durable; upcycled fashion, consommation responsable, alimentation saine, agriculture durable et hygiène corporelle et domestique écoresponsable.

Une nouveauté pour cette édition : la tenue d'El Marchi qui va regrouper des initiatives d'agriculture urbaine, des permaculteurs, des artisans culinaires...

Le programme de projections sera ouvert par le documentaire "Marcher sur l'eau" d'Aïssa Maïga (sélection officielle Cannes 2021) aujourd'hui 20 mai à 18h00 à la Salle Omar-Khelifi.

Entre 2018 et 2020, Aïssa Maïga s'est rendue au Niger pour filmer l'un des nombreux villages victimes du réchauffement climatique. Là, elle a suivi une petite fille qui, en attendant la construction d'un puits, doit parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. L'accès à l'eau est-il corrélé à l'accès à l'éducation des filles dans les pays d'Afrique subsaharienne? C'est une autre question qui se pose dans le film.

La clôture se fera avec le long-métrage de fiction "Beans" le 25 mai à 18h30 à la salle Tahar-Cheriaa. Réalisé par Tracey Deer, ce film raconte l'histoire de Beans, âgée de 12 ans, forcée de grandir rapidement pour devenir la dure guerrière mohawk qu'elle doit être durant le soulèvement autochtone connu sous le nom de crise d'Oka, qui a déchiré le Québec et le Canada pendant 78 jours tendus à l'été 1990.

Le festival prendra, par la suite, la route vers 8 autres villes de Tunisie entre juin et novembre.

Programme des films

Vendredi 20 mai 2022

18h00 : Salle Omar-Khelifi (350)

Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga -Niger| France | 2021 | Doc

Sélection Officielle Cannes 2021

Samedi 21 mai 2022

A 16h00 à la Salle Tahar-Cheriaa

Bigger Than Us de Flore Vasseur-France | 2021 | 1h36

Sélection Officielle Cannes 2021

Dimanche 22 mai 2022

A 16h00 à la Salle Tahar-Cheriaa

Méditerranée, l'odyssée pour la vie de Frédéric Fougea-France | 2021 | 1h19 |Doc

Lundi 23 mai 2022

A 18h30 à la Salle Tahar-Cheriaa

Permaculture, la voie de l'autonomie de Carinne Coisman et Julien Lenoir -France | 2019 | 1h10 |Doc

Mardi 24 mai 2022

A 18h30 à la Salle Tahar-Cheriaa

"Poumon vert et tapis rouge" de Luc Marescot-France | 2021 |1h35 |Doc

Mercredi 25 mai 2022

A 18h30 à la Salle Tahar-Cheriaa

"Beans" de Tracey Deer-Canada-2020 Film de Clôture -Canada | 2020 | 1h32 |Fiction Sélection officielle Berlinale 2021 et Toronto 2020