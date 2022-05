Cote d'Ivoire: Électricité et lutte anti-Covid - Le Japon octroie deux prêts de 100 et 70 milliards de FCfa à la Côte d'Ivoire

Kandia Kamissoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, et Ikkatai Katsuya, Ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, ont procédé le mardi 17 mai 2022, à la signature des Échanges de notes relatifs aux deux projets de prêts japonais que sont le "Projet de renforcement de la liaison électrique Taabo-Kossou-Bouaké et le "Prêt d'appui d'urgence à la Covid-19".

Les documents ont été paraphés dans les locaux de la diplomatie ivoirienne à Abidjan-Plateau, selon le communiqué publié à cet effet par la mission diplomatique nippone en Côte d'Ivoire.

Le communiqué indique que Ikkatai Katsuya a fait savoir que les deux projets de prêts japonais signés s'inscrivent parfaitement dans les piliers de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 8) qui se tiendra à Tunis, les 27 et 28 août 2022.

L'ambassadeur a ainsi expliqué que le premier projet concernant le renforcement de capacités de transport, de transformation et de distribution électriques à Taabo, Yamoussoukro, Kossou et Bouaké, d'un montant total de 22,028 milliards de Yen (environ 100 milliards de FCfa avec un taux d'intérêt 1,0% remboursable sur 30 ans (y compris 10 ans de période de Grâce), a été conçu conformément au pilier "Atteindre une croissance durable et inclusive" de la Ticad 8.

Ce projet accompagnera également la Côte d'Ivoire dans ses efforts dans la mise en œuvre du Pnd qui vise à augmenter le taux d'accès à l'électricité et celui de couverture des localités en électricité à 100%.

Aider à terminer la lutte anti-Covid

Relativement au deuxième projet dans la lutte anti-Covid, le chef de la mission diplomatique japonaise en Côte d'Ivoire a souligné qu'il s'agit d'un appui budgétaire de 15 milliards de Yen (environ 70 milliards de FCfa, taux d'intérêt 0,01% et période de remboursement 15 ans (y compris 4 ans de période de Grâce) dans le domaine de la santé et n'est rien d'autre que la matérialisation du pilier de la Ticad 8, "Parvenir à une société durable et résiliente fondée sur la sécurité humaine".