Sénégal: Remise de Diplômes au Cesti - La 49ème promotion invitée à s'inspirer du parrain Babacar Touré

Les 29 diplômés de la 49ème promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) ont reçu, hier, à l'Ucad 2, leurs parchemins sanctionnant trois années de formation aux métiers des médias. Ils ont été exhortés à s'inspirer du professionnalisme et de l'éthique de leur illustre parrain feu Babacar Touré.

C'est au cours d'une cérémonie empreinte de joie et d'émotion que les diplômés de la 49ème promotion du Cesti ont reçu, hier, leurs brevets devant plusieurs autorités, leurs encadreurs, leurs familles et proches. Après trois années de formation en Licence options télévision, radio et presse écrite, le rêve de ces 29 récipiendaires composés de 25 Sénégalais, 3 Guinéens et 1 Béninois de devenir journaliste est désormais une réalité. Et si l'on en croit le Directeur du Cesti Mamadou Ndiaye, cette nouvelle cuvée baptisée au nom de l'illustre journaliste feu Babacar Touré, membre fondateur du Groupe Sud et ancien Directeur du Cnra, a de qui tenir pour participer à l'émergence d'une presse professionnelle au Sénégal. " Babacar Touré, arraché à notre affection en juillet 2020, est un modèle, un symbole, un patriote. Durant toute sa vie, il a servi cette Nation et cette République, pour la consolider, fonder les bases de la pluralité de la réflexion mais aussi consolider les bases de sa liberté ", a témoigné le formateur devant la famille du parrain, le représentant du Ministre de la Culture et de la Communication et le représentant du Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation.

Après avoir félicité les nouveaux diplômés pour leur abnégation tout au long de la formation qui fut " laborieuse ", Mamadou Ndiaye leur a rappelé les exigences du métier et les défis qu'ils devront relever pour redorer le blason de cette corporation. " Les professionnels que vous êtes doivent savoir que le journalisme est un métier qui répond à des normes de collecte et de traitement de l'information qui ne souffre d'aucune improvisation, dans le respect des principes éthiques et des règles déontologiques ", a-t-il lancé à l'endroit des récipiendaires de la 49ème promotion.

Ainsi, les 11 diplômés en option télévision, les 8 diplômés en option radio et les 10 diplômés en option presse écrite se sont réjouis de la formation de qualité qu'ils ont reçue au Cesti. " Grâce à ce diplôme, nous sommes désormais bien outillés pour collecter, traiter et diffuser l'information. Si nous avons réussi aujourd'hui à avoir ce parchemin, c'est parce que nous avons eu un bon cadre qui nous a permis de performer, de tendre vers l'excellence. Le Cesti nous a mis dans des dispositions de pouvoir étudier dans les standards dignes de ce que requiert la pratique de journaliste ", a confié l'un des récipiendaires, Mama Niang, porte-parole du jour de cette 49ème promotion.