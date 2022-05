Maroc: Les mémoires du journaliste et écrivain Mohamed Seddik Maâninou - Parution de la 4ème édition d' "Ayam Zamane "

Le journaliste et écrivain Mohamed Seddik Maâninou vient de publier la quatrième édition de ses mémoires "Ayam Zamane", une saga en six tomes qui revient sur les moments forts ayant marqué les 40 ans de carrière du journaliste sous le règne de Feu SM Hassan II.

Parue aux "Editions & Impressions Bouregreg", cette 4ème édition, dont chaque tome comprend entre 300 et 330 pages, succède aux précédentes qui sont en rupture de stock suite à la forte demande enregistrée, indique M. Maâninou à la MAP.

Cet engouement dénote le grand intérêt des lecteurs pour la période historique dont traite l'ouvrage, laquelle a été jalonnée d'événements majeurs et a été marquée par un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir, précise M. Maâninou, ajoutant que cette saga historique a pu piquer au vif la curiosité des lecteurs désireux d'en savoir davantage sur ces événements sous le regard de quelqu'un qui les a vus de près.

"J'étais tout près du terrain des événements puisque j'étais chargé à l'époque de couvrir les activités de Feu SM Hassan II et, à ce titre, je faisais partie des délégations qui l'accompagnaient lors de ses visites dans différents pays en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique, ainsi que lors de ses déplacements à l'intérieur du Maroc", explique ce journaliste chevronné, citant en particulier les deux tentatives de coup d'Etat des années 70 du siècle passé, la Marche Verte, la Guerre des sables et la visite du regretté souverain à la ville de Dakhla.

Plus qu'un simple récit historique, ces mémoires exposent les positions de l'auteur vis-à-vis de plusieurs questions, entre autres la prison de Tazmamart et le retrait de l'ex Organisation de l'unité africaine (OUA), fait-il valoir.

Les six tomes de l'ouvrage sont intitulés, dans l'ordre, "Le cortège du Sultan", "La victoire éclatante", "La guerre de l'existence", "Les années maigres", "Le serviteur du Roi" et "L'adversaire et l'ami".