Algérie: Barrages Coupe du Monde 2022 - Youcef Belaili revient sur l'élimination de l'Algérie

L'ailier algérien, Youcef Belaili dans une interview accordée au quotidien Le Télégramme, s'est exprimé au sujet de la non-qualification des Verts en Coupe du Monde 2022.

En effet, le joueur de 30 ans a reconnu que le public sportif algérien était très déçu de la désillusion concédée face au Cameroun lors des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde 2022.

" Ça a été très difficile. Moralement, je n'étais pas bien, a-t-il confié. C'était un objectif, on la désirait très fort, cette qualification, pour l'équipe et tout le peuple algérien. Les gens étaient très déçus, et l'attente était forte : on avait gagné la CAN 2019, enchaîné 35 matchs sans défaite, on avait aussi gagné la Coupe d'Arabie 2021, a-t-il enchainé. On a une bonne équipe, avec de bons joueurs. C'est dommage mais on aura d'autres occasions de bien faire, à la prochaine CAN 2023 ou en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026 ", a déclaré le sociétaire du Stade Brestois.