Sénégal: La CDC doit miser sur des projets rentables pour améliorer sa situation financière (DG)

Pointe-Sarène (Mbour) — Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, a souligné, vendredi, la nécessité de réaliser de nouveaux projets "porteurs" et "rentables" afin d'améliorer la situation financière de la structure.

"La CDC n'est certes pas pauvre, mais n'est non plus pas riche. Il est important de se mobiliser davantage pour améliorer notre situation financière. Et l'amélioration de la situation financière de la CDC implique la réalisation de nouveaux projets porteurs et rentables", a-t-il déclaré.

Intervenant au premier jour de la retraite annuelle des agents de la CDC à Point Sarène (Mbour), il est revenu sur des réalisations faites depuis 2012 dans la structure, citant notamment le développement de la plateforme de gestion des flux financiers des notaires.

"D'importants résultats en termes de mobilisation des ressources viennent d'être engrangés. Sa mise en service avec seulement dix notaires, en mars 2021, a permis de recevoir 32, 8 milliards de francs, soit 75, 2 % de l'ensemble des dépôts des notaires au 31 décembre 2021", a-t-il fait valoir.

Le directeur général de la CDC a assuré que l'objectif pour l'année 2022 était de mobiliser au moins 100 milliards de francs Cfa .

M. Bâ a par ailleurs fait savoir que la CDC avait également acquis une assiette foncière de 30 hectares dans la zone de l'aéroport Léopold Sedar Senghor de Dakar de Dakar-Yoff, pour une valeur de 60 milliards de francs CFA, avec un chiffre d'affaires attendu de 96 milliards de francs CFA en termes d'aménagements et de réalisations.

"Il est important de rappeler qu'il s'agit d'une cession entre l'Etat du Sénégal et la CDC et non d'un don. Nous avons déjà donné 20 milliards de francs CFA et allons payer 60 milliards sur cette assiette foncière. Cette somme sera injectée dans le budget de l'Etat", a-t-il expliqué.

Cheikh Ahmed Tidiane Ba a rappelé que la CDC avait acquis 4000 m2 de foncier pour la mise en œuvre d'un projet de construction d'une tour multifonctions de 20 niveaux sur le site de l'ex Clinique des Mamelles, sur la corniche-ouest de Dakar.

Une tour appelée à symboliser l'émergence du Sénégal suivant la vision du président de la République déclinée dans le Plan Sénégal émergent, a-t-il laissé entendre.