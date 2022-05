Soudan: Le pays réélu membre du Conseil exécutif de l'Organisation arabe de développement administratif

Le Caire — L'Assemblée générale de l'Organisation arabe de développement administratif a conclu les travaux de la réunion de en sa 57e session ordinaire vendredi au Caire et l'une de ses décisions les plus importantes a été le renouvellement du Conseil exécutif de l'Organisation, dirigé par le Royaume d'Arabie saoudite. , et la République arabe d'Égypte comme vice-président, avec comme membres le Maroc, le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Soudan et les Émirats arabes unis pour une période de deux ans.

Dans son discours, Son Excellence Mme Suad Al-Tayeb, Ministre du travail et de la réforme administrative a remercié le Sultanat d'Oman pour sa présidence distinguée de la session précédente de l'Assemblée et a exprimé ses vœux de succès pour l'État de Palestine dans son présidence de la session en cours. Les réunions de l'Assemblée générale ont abordé plusieurs sujets, au premier rang desquels l'élection d'un nouveau Bureau exécutif pour les deux prochaines années (mai 2022 - mai 2024), ainsi que le suivi de la mise en œuvre des décisions antérieures de l'Assemblée générale dans ses sessions ordinaires (55) et extraordinaires (56), et les rapports de réalisations de l'organisation pour les années 2018, 2019, 2020.

En plus d'examiner le rapport de l'Autorité de contrôle financier et administratif sur le travail de l'organisation pour les années 2018 , 2019, 2020, 2021, et la réponse de l'administration générale de l'organisation aux rapports, plusieurs expériences de gestion réussies ont été présentées dans un certain nombre de pays participants.