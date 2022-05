Algérie: Cyclisme / Grand Prix International de la Ville d'Alger - Victoire d'Azzedine Lagab

Alger — Le cycliste algérien Azzedine Lagab, sociétaire du Mouloudia d'Alger, a remporté l'édition 2022 du Grand Prix International de la Ville d'Alger, disputée vendredi après-midi, sur une distance de 100 kilomètres, entre Les Anassers et El Madania.

La course s'est déroulée sur un circuit fermé de cinq kilomètres, que les cyclistes ont parcouru vingt fois, et Lagab s'est imposé en deux heures, quarante-huit minutes et quarante-quatre secondes, devant Mohamed Amine Nehari, de la sélection nationale espoirs, entré en deuxième position, avec un chrono de deux heures, cinquante et une minutes et trente-six secondes, au moment où Nassim Saïdi, l'international algérien de l'équipe Dubaï Police a complété le podium, avec le même chrono que Nehari.

Au total, 126 coureur ont pris part à cette course, dont plusieurs étrangers, notamment, de France, de Tunisie, de Libye, d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.

"La course s'est déroulée dans des conditions relativement difficiles, surtout à cause de la forte chaleur qui a sévit aujourd'hui. Mais je dois reconnaître que mes coéquipiers m'ont bien aidé. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis de gérer convenablement les différentes étapes de cette course, pour en sortir vainqueur" a indiqué Lagab à l'APS.

"Cette victoire constitue un début encourageant avant le Tour d'Algérie Cycliste, pendant lequel j'espère rester sur ma lancée, et remporter un maximum d'étapes" a poursuivi le vieux briscard, âgé de 35 ans.

En effet, ce Grand Prix International de la Ville d'Alger a été organisé en ouverture du Tour d'Algérie Cycliste (TAC-2022), prévu en sept étapes, du 21 au 27 mai courant, entre Alger et Oran.

La première étape de ce TAC-2022 consistera en un prologue de 7,5 kilomètres, prévu le samedi 21 mai, entre Chefa et Blida. Le lendemain, dimanche, aura lieu la deuxième étape, sur une distance de 150 kilomètres, entre Blida et Chlef.

La 3e étape est prévue le 23 mai, sur une distance de 129,2 kilomètres, entre Chlef et Mostaganem, alors que la 4e étape, prévue le lendemain, sera longue de 106 kilomètres, et elle se déroulera entre Mostaganem et Oran.

La 5e étape est prévue le 25 mai, sur une distance de 154 kilomètres à Oran, alors que la 6e étape, prévue le lendemain, consistera en un Contre-la-montre individuel de 25 kilomètres à Oran.

La 7e et dernière étape a été programmée le 27 mai et elle consistera en un critérium de la ville d'Alger, sur une distance de 78 kilomètres. Elle se déroulera sur un circuit fermé de 1,3 kilomètre, que les cyclistes devront parcourir 60 fois.