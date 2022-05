Ile Maurice: Mordu par un rottweiler, "Mon enfant est traumatisé", confie la mère

Depuis qu'il a été agressé par un Rottweiler cette semaine, cet adolescent de 13 ans ne vit plus normalement. Sa mère explique qu'il est traumatisé et fait des cauchemars. Dans la foulée, elle dénonce l'attitude nonchalante du propriétaire du chien, qui n'a pas aidé son enfant après l'accident.

Contactée hier, la mère, toujours en état de choc, revient sur l'incident. Mardi, son fils revenait de chez le coiffeur. Alors qu'il marchait à la rue Lecornu, à Sainte-Croix, il a croisé un homme qui tenait un Rottweiler en laisse. Arrivé à sa hauteur, le chien s'est jeté sur l'enfant et l'a mordu à la hanche droite.

Le propriétaire a demandé à l'enfant si tou korek avant de poursuivre son chemin. "Depuis, mon fils fait des cauchemars et ne dort plus. Il a été traumatisé par cette agression" dit-elle. La situation est d'autant plus compliquée que l'enfant, malgré ses blessures, ne peut pas rater l'école.

Le choc laisse place à la colère. Dans la foulée, elle affirme que le propriétaire du chien n'a rien fait pour aider son fils sur le moment. "Ce n'est que lorsqu'il est arrivé chez sa grand-mère qu'il nous a montré sa blessure. Nous avons réalisé la gravité de la chose et l'avons tout de suite emmené à l'hôpital", poursuit-t-elle. Sur place, le médecin lui a conseillé de prendre un formulaire 58. Une déposition a aussi été faute au poste de police d'Abercrombie et l'enfant a précisé qu'il était en mesure de reconnaître le chien et son propriétaire. Hier, elle a contacté le poste de police pour savoir où en est l'enquête, et déplore le fait que le propriétaire n'a pas encore été convoqué pour donner sa version des faits, surtout que les images CCTV ont déjà été visionnées. "Cela peut aussi arriver à d'autres personnes. Il faut que l'homme réalise que c'est un enfant qui a été blessé", fustige-t-elle.