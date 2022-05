Congo-Brazzaville: Ouvrons donc les yeux !

Les événements tragiques que nous vivons depuis des mois - guerre en Ukraine, affrontement plus ou moins larvé des Grands de ce monde, menace d'utilisation des armes nucléaires, désordre économique et financier, résurgence des pandémies, effets dramatiques du dérèglement climatique, montée en puissance du terrorisme etc., etc., etc... - ont au moins un avantage : celui de nous ouvrir les yeux sur l'incapacité de l'homme moderne à se protéger et donc à assurer sa survie.

Une prise de conscience d'autant plus grande, d'autant plus forte que la plupart des humains croyaient naïvement jusqu'à présent que les progrès scientifiques et les avancées en cours - effacement du temps comme de l'espace par les nouvelles technologies de la communication et par l'essor de l'intelligence artificielle notamment - leur permettraient de protéger la société dans laquelle ils vivent depuis des siècles.

Disons-le clairement : jamais l'humanité, notre humanité, n'a été si proche de disparaître comme ne cessent de le dire et de le prouver les scientifiques des cinq continents sans être réellement entendus par les gouvernants du temps présent. Ceci alors même qu'elle a tous les moyens techniques de prévenir les catastrophes naturelles prévisibles en protégeant la nature qui l'entoure, en mettant fin à la course aux armements qui tôt ou tard provoquera de nouvelles guerres mondiales, en prenant donc véritablement conscience de sa vulnérabilité, de son incapacité à prévenir le pire et en cessant de croire que la suprématie acquise non sans mal au cours des millénaires précédents n'est en réalité qu'une utopie.

Ce qui précède mérite d'autant plus d'attention que l'espèce humaine croît, autrement dit grandit et s'étend sur toute la surface du globe terrestre à un rythme ultrarapide, ce qui ne peut qu'aggraver à plus ou moins court terme les problèmes qui la menacent. Comptant quelques centaines de millions d'êtres il y a à peine un siècle, elle atteindra, voire même dépassera les dix milliards avant la fin du siècle dont nous vivons les premières décennies. Avec des conséquences dont nous n'avons pas véritablement conscience aujourd'hui même si les experts tirent de plus en plus fort la sonnette d'alarme comme on peut le constater en surveillant quotidiennement l'actualité.

Prenons donc conscience tant qu'il en est temps du fait que nous sommes en vérité une espèce animale comme les autres, vouée au pire - sa destruction pure et simple - si elle ne prend pas dès maintenant les décisions capables de la protéger contre elle-même. Le cerveau que nous avons su développer tout au long des dizaines de millions d'années précédentes en est certainement capable, mais il faut le mobiliser globalement si nous voulons y parvenir.

Oui il est temps de regarder la vérité en face et de mettre un terme aux nuisances de toute nature que nous avons suscitées jusqu'à présent en nous croyant éternels !