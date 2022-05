Congo-Brazzaville: Coupe de la Confédération - Premier sacre continental d'Ibenge avec RS Berkane

Nul n'est prophète chez soi, dit-on. C'est au Maroc que l'ancien entraîneur de l'AS V.Club de Kinshasa et de Shanghai Shenua en Chine, Florent Ibenge Ikwange (60 ans), a obtenu une consécration continentale en club, lui qui a déjà été vainqueur du Championnat d'Afrique des nations (Chan) en 2016 avec les Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC).

La Renaissance sportive de Berkane a remporté la 19e édition de la Coupe de la Confédération. Le club marocain s'est imposé en finale disputée le 20 mai à Godswill Akpabio International Stadium à Uyo, au Nigeria, face à Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Après la fin du temps réglementaire sur le score de zéro but partout, les joueurs du technicien franco-congolais et ancien sélectionneur des Léopards ont ouvert la marque à la 97e mn sur penalty transformé par Youssef El Fahli. Les Pirates sud-africains ont égalisé à la 117e mn par Thembinkosi Lorch. A un but partout à la fin de la prolongation, il a fallu la fatidique épreuve des tirs au but. Les Oranges marocains ont été adroits, cinq tirs au but à quatre, remportant ainsi leur deuxième sacre en C2 africaine après la victoire de 2020, ayant déjà été finalistes malheureux en 2019. La Renaissance sportive de Berkane succède donc à un autre club marocain, le Raja de Casablanca, vainqueur en 2021.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message de félicitations au club coaché par Florent Ibenge en ces termes : " Nous ne pouvons manquer de vous faire part de notre fierté de ce titre continental qui rend honneur au club de la Renaissance sportive de Berkane et au football marocain, et que vous avez remporté, avec brio et distinction, pour la deuxième fois, grâce à vos efforts sérieux et à l'ambition qui vous anime pour représenter le Maroc de la meilleure façon dans diverses compétitions internationales, et pour hisser haut les couleurs nationales ".

Avant la finale, Florent Ibenge confiait à l'agence marocaine de presse: " Nous sommes venus pour donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas avoir de regrets ", ajoutant que " c'est un réel plaisir d'être là parce que c'est la finale. Beaucoup de clubs étaient au départ de cette compétition. On est que deux maintenant. C'est déjà une grande satisfaction... On ne retient que le vainqueur. Le finaliste, on le retient très peu et on a envie qu'on nous retienne nous aussi, notre ambition est de remporter le match. Nous sommes venus ici avec l'envie de repartir avec ce trophée ". Et c'est fait.

Ce succès sonne comme une revanche pour l'ancien coach de V.Club, viré sur un tweet de la présidente de cette équipe, Bestine Kazadi, adressé le 30 juin 2021 aux supporters avec ces propos : " Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Jean-Florent Ibenge. Au nom de l'AS V. Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès ". Ibenge était arrivé dans V.Club en 2013 sous le général Amisi Kumba " Tango Four ", en provenance de Shanghaï Shenua où il était l'adjoint de Nicolas Anelka. Il a été finaliste de la Ligue des champions avec V.Club en 2014, champion du Congo en 2015 et 2018, et finaliste de la Coupe de la Confédération en 2018.

C'est donc le premier titre continental en club de l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC qui avait amené la sélection congolaise aux portes de la qualification en Coupe du monde Russie 2018. Parti de la sélection et de V.Club, il a donc rapidement trouvé du boulot à la Renaissance sportive de Berkane et le voilà auréolé d'un sacre. Et là bas, il a amené avec lui ses anciens joueurs de V.Club, Chadrac Muzungu Lukombe (titulaire en finale et sorti à la 108e mn) et Rossein Tuisila Kisinda (entré en jeu à la place de Muzungu). Et les deux joueurs sont désormais vainqueurs de la Coupe de la Confédération.