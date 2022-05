Congo-Brazzaville: Transport ferroviaire - Démarrage effectif du projet Metrokin

Le projet va consiter en la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa. Baptisé " Métrokin ", il vient au secours des usagers du transport en commun. Le week-end dernier, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a confirmé officiellement le décaissement imminent d'un premier financement de vingt millions de dollars américains à travers le Bureau central de coordination (Bceco).

C'est la petite révolution dans le secteur des transports à Kinshasa, la mégapole africaine avec pas moins de quinze millions d'habitants. Justement, le projet " Metrokin " vise à doter la ville d'un train urbain moderne pour un transport de masse qui va réduire la spéculation sur les prix des transports. Il est prévu d'arriver à exploiter 300 km de voie ferrée sur toute la ville de Kinshasa sur une durée de vingt-quatre mois. En effet, le projet train urbain comprendra quatre grandes phases : la gare centrale jusqu'à l'aéroport international de N'Djili (25 km), la plaine le long de grandes artères de Kinshasa (75 km), la ligne périphérique autour de Kinshasa (90 km) et l'aéroport international de N'Djili vers la commune de Maluku (80 km).

Pour réaliser le projet, l'Hôtel de ville, la Société commerciale des transports et ports (SCTP) et le Trans Congo Connexion ont créé la société " Métrokin " pour une bonne gestion des ressources financières importantes à mobiliser. Ces parties prenantes ont assisté, le week-end, à une importante réunion au ministère des Finances sur la problématique de la mobilité des personnes et des biens.

En se référant à son plan directeur, explique Nicolas Kazadi, la ville de Kinshasa a opté pour la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire en vue de répondre efficacement aux attentes des habitants. Il faut urgemment des solutions innovantes et surtout durables dans le secteur des transports kinois. L'objectif est d'arriver à faciliter la circulation de plusieurs personnes en un temps record entre la banlieue, le centre-ville et d'autres directions.

La réunion sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a connu la participation active des ministres du Portefeuille, Adèle Kayinda; Transports et voies de communication, Chérubin Okende, ainsi que du gouverneur Gentiny Ngobila, et des directeurs généraux du Bceco, de la SCTP et de Metrokin. Au cours de la rencontre, Nicolas Kazadi a annoncé le déblocage prochain d'un premier décaissement de vingt millions de dollars américains pour le démarrage du projet.

Selon les informations en notre possession, le projet devrait consommer quelques 250 millions de dollars pour sa première phase qui comprend la double voie à l'écartement standard, la signalisation, la construction de huit gares, la réhabilitation des ponts N'Djili et Tshenke, la construction de deux ponts en hauteur sur l'avenue des Poids lourds, la construction d'un échangeur à la place Pakadjuma, la construction d'un dépôt de maintenance à la gare de Tshenke, la formation du personnel et l'acquisition de huit rames à quatre caisses. Le mode de traction est les batteries rechargeables avec une autonomie pour une distance de 80 km.