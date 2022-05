Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - L'Upads investit 45 candidats

L'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) a investi 45 candidats sur les 151 circonscriptions électorales que compte le pays, notamment dans neuf départements, pour les élections législatives des 4 et 10 juillet prochains.

Si elle a reconduit l'ensemble de ses députés sortants dans leurs circonscriptions respectives, l'Upads veut ratisser large lors des prochaines élections législatives en positionnant des candidats dans plusieurs départements dont ceux de la partie septentrionale du Congo.

C'est le cas de Ouesso I et II ainsi qu'à Sembé, dans la Sangha; Mbon, dans le département des Plateaux. A Brazzaville, l'ancien parti au pouvoir a choisi la deuxième circonscription électorale de Mfilou, le septième arrondissement. Dans le département du Pool, l'Upads présentera un candidat à Ignié.

Le parti de l'ancien président Pascal Lissouba sera, cependant, plus présent dans la partie sud du pays où il a investi quatorze candidats dans le Niari dont les sortants Jérémie Lissouba à Dolisie I et Honoré Sayi à Dolisie II, Alain Pascal Leyinda à Mayoko. On note également la candidature des jeunes comme Benjamin Ngoma à Mossendjo I, Sidoine Giscard Madoulou à Moutamba et Sidoine Romaric Moukoukou à Divenié.

Sur les quinze candidats retenus par l'Upads dans la Bouenza, on signale le retour de son premier secrétaire, Pascal Tsaty-Mabiala, à Loudima. Victor Tamba-Tamba, qui a réintégré le parti récemment, sera candidat à Kingoué. Dans la Lékoumou, le parti socle de l'opposition aura cinq candidats dont le sortant Adrien Tsoumou-Mounkassa, à Bambama.

Le parti positionnera par contre six couples à Pointe-Noire, notamment à Lumumba I et II ; Tié-Tié II ; Loandjili II ; Mvoumvou II et Ngoyo. L'Upads a, enfin, choisi la deuxième circonscription électorale de Mvouti pour présenter Barthélémy Mbouyou.