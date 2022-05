Congo-Brazzaville: Numérique - L'UE accompagne le Congo dans la transformation digitale

Une délégation de l'Union européenne (UE) conduite par son ambassadeur au Congo, Giacomo Durazzo, a échangé le 19 mai à Brazzaville avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, sur l'état d'avancement de l'appui de l'UE au programme " Congo Digital ".

" Nous avons voulu briefer le ministre sur l'état d'avancement de l'appui de l'Union européenne au programme " Congo digital " qui fait partie des grandes priorités du Congo mais également de l'U.E. Ce matin nous avons pu signer une convention de financement de 15 millions d'euros avec le ministre des Finances concernant la partie don. Il y a également une partie du prêt avec la Banque européenne d'investissement de 25 millions d'euros qui est en cours de préparation et qui sera terminée d'ici la fin de cette année ", a expliqué Giacomo Durazzo.

A en croire l'ambassadeur de l'UE au Congo, la digitalisation est un moteur, vecteur fondamental pour la transformation et la gouvernance des réformes économique, financière et sociale. A cet effet, l'UE se réjouit d'accompagner le Congo dans cet effort de transformation et de développement numérique. " Nous sommes satisfaits de voir comment les choses avancent au Congo dans le cas de la digitalisation. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'état d'avancement des réformes au Congo et nous nous réjouissons d'accompagner le Congo dans ces changements ", a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, content de ce partenariat, n'a pas caché sa satisfaction . " Nous sommes donc heureux de voir que nos partenaires de l'UE nous accompagnent dans la matérialisation de cette forte ambition. A travers la digitalisation nous allons mieux réformer l'Etat et surtout rapprocher les citoyens de l'administration. Au niveau des finances publiques cela nous permettra d'avoir une meilleure traçabilité des recettes et de les sécuriser. ", a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter : " Nous sommes très heureux de ce don fait de 15 millions d'euros. Je me réjouis de cette collaboration sans oublier la Banque européenne d'investissement qui accompagne cette accélération de la transformation digitale de notre pays. Nous sommes bien avancés en pourparlers pour un prêt à taux concessionnel de 25 millions d'euros... Tout cela en vue de matérialiser la forte ambition du gouvernement congolais contenu dans le PND 2022-2026 ".