Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Evaluation des conditions d'accueil des malades

Le Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, en collaboration avec le ministère du Contrôle d'Etat chargé de la Qualité du service public, a lancé, le 20 mai à Brazzaville, le projet d'évaluation de la qualité du service public dans le volet accueil des malades et communication hospitalière. Cette étude devra mettre à la portée de tout le monde les questions de l'accueil et leurs impacts sur la qualité des soins, la satisfaction des malades et l'image de l'hôpital.

Le but du projet est de garantir aux malades et autres usagers du CHU une satisfaction optimale avant, pendant et après leur séjour par un accueil et une communication de qualité ; implémenter la démarche qualité au CHU afin de contribuer à l'amélioration de son image. L'objectif principal est d'accompagner le CHU et son personnel à améliorer la qualité de l'accueil des malades et la communication hospitalière par le renforcement ou la mise en place d'un système de management qualité répondant à un certain nombre d'indicateurs. De façon spécifique, il s'agira d'identifier les études réalisées au niveau de cette structure et récolter les données de l'accueil des malades et de la communication hospitalière.

" Le projet se fonde sur deux volets : le premier concerne la satisfaction des patients, un petit questionnaire a été élaboré. Les patients ou leurs accompagnateurs seront interrogés. Le second, le plus important, concernera l'atelier d'échange avec l'attaché de presse du ministère en charge du projet. Le clou, ceux qui peuvent apporter les améliorations pour que la mauvaise image du CHU soit progressivement améliorée ; pour que demain, qu'on puisse parler autrement de cette image ", a indiqué le ministre du Contrôle d'Etat chargé de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, le Pr Jean Rosaire Ibara, à l'endroit du personnel du CHU.

" Dans le défi de redressement qui nous a été confié par le président de la République, il y a plusieurs aspects ; le premier est celui qui tient compte du plateau technique qu'il faut refaire, mais il y a aussi un aspect fondamental, c'est celui de l'homme, parce que nous entendons souvent dire ici au CHU, si l'homme ne change pas, ce sera vain. Lorsque je dis ça, nous entendons ce que la population nous reproche et là, évidemment faire un constat, un diagnostic sans détours, il y a beaucoup de problèmes ", s'est exprimé Thierry Raoul Gombé, directeur général du CHU. Il a souligné que le personnel est totalement disponible et disposé à accepter tous les enseignements qui pourront lui être portés pour améliorer ses prestations en termes de soins et d'accueil de malades.