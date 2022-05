Afrique Centrale: Présidence BDEAC - Le Tchad sollicite l'implication du Congo

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 20 mai à Brazzaville, avec le ministre tchadien de l'Economie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Mahamat Hamid Koua, porteur d'un message du président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno.

A l'issue de l'audience, le ministre tchadien a expliqué que le message du président de transition a concerné le renforcement de la coopération sous-régionale entre les pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ( Cémac).

" Ce message a trait aux règles de gouvernance et de la bonne marche des institutions de la sous-région, précisément le cas de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale. Nous avons été informés des décisions importantes qui ont été prises concernant cette institution et nous avons des préoccupations à soumettre au président Denis Sassou N'Guesso pour solliciter son implication personnelle afin de résoudre ce problème. Parce que cet outil de développement dont nos pays ont bénéficié et continuent à bénéficier est extrêmement important ", a déclaré Mahamat Hamid Koua.

La nomination, le 13 avril dernier, de l'actuel vice-gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, le Camerounais Dieudonné Evou Mekou, au poste de président de l'institution, ne fait pas l'unanimité. Il avait été nommé par le président camerounais, Paul Biya, en sa qualité de président en exercice de la Cémac. Les autorités tchadiennes estiment que la procédure n'a pas été respectée.

" Nous sommes très satisfaits parce que le président de la République a garanti son implication personnelle pour trouver une solution diplomatique afin de gérer la situation devant permettre à cette institution de continuer à répondre aux besoins des populations des pays de l'Afrique centrale ", a indiqué le ministre tchadien de l'Economie. Pour éviter toute crise pouvant déboucher sur une paralysie institutionnelle, deux rendez-vous majeurs sont prévus en juin prochain.

Denis Sassou N'Guesso et Mahamat Hamid Koua ont également évoqué les relations d'amitié et de coopération que le Congo et le Tchad entretiennent toujours. " Nous avons toujours de bons rapports historiques, d'amitié et de fraternité entre le Tchad et le Congo. Quant à la question de l'économie, en Afrique centrale les économies sont beaucoup plus tributaires des matières premières et les échanges entre nos deux pays pourront encore être améliorés ", a affirmé Mahamat Hamid Koua.