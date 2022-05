Tunisie: Boxe avec les étoiles - Imed Mathlouthi et Moez Fhima même combat

" Les récentes victoires, mondiale et internationale, de notre plus belle ambassadrice, de notre ministre de la joie et du bien être, Ons Jabeur. qui nous ont reboostés pour aller plus vite, plus haut, plus fort ", affirme Azdine Ben Yacoub .

Azdine Ben Yacoub ne cesse de le répéter : " Nous remarquons, et avec grand plaisir, le retour en force des activités sportives, culturelles et touristiques dans notre belle Tunisie. Et surtout après cette pandémie mondiale qui nous a bloqués pendant plus de deux ans. Le Festival International du Tourisme Sportif, que nous avons organisé organisé à Djerba-Mellita avec l'Association Développement Mellita Djerba a connu un succès national et international parallèlement à d'autres événements organisés pratiquement en même temps dans d'autres gouvernorats en Tunisie ".

Le Noble Art n'est pas cependant en reste puisque deux de nos anciennes gloires de la boxe, veulent aussi mettre leur sport au service de leur pays, et rendre à la Tunisie ce qu'elle a tant donné à ses sportifs.

En effet le gala International de Kick-boxing/Full contact, à Hammamet, le 1er avril dernier, a connu un impact national et international, et une médiatisation exceptionnelle. On doit évidemment cet événement à l'ancien multiple champion du monde Imed Mathlouthi.

Tournoi des 7 Nations

Un grand événement pugilistique se dessine, dont l'architecte n'est autre que notre grand champion de boxe, Moez Fhima, vice champion de France, vice champion d'Europe, multiple champion de Tunisie, champion d'Afrique et champion du Monde, et qui sera organisé avec l'Association Elite, la Fédération Tunisienne de Boxe et la Municipalité de M'Saken. Ca sera un grand Tournoi de boxe amateur avec 7 Nations présentes au Palais des Sports de M'Saken du 26 mai au 2 juin 2022.

Le programme et tous les détails techniques seront dévoilés lundi 23 mai, à 11h du matin dans le cadre d'une conférence de presse.