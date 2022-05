Madagascar: Telma Semi-Marathon 2022 - Les trois premiers iront à La Réunion

63 athlètes vont prendre part au Telma Semi-marathon à Taolagnaro, le 28 mai prochain.

La Fédération malgache d'athlétisme, organisatrice de l'événement, est prête pour cette joute nationale. En plus des primes en jeu, les trois premiers dans les catégories seniors hommes et dames prendront part au Meeting de la Réunion, le 10 juillet. Les grands noms du semi-marathon ont déjà annoncé leur participation à Taolagnaro pour ne citer que Ralisinirina (3FB) et Emma (Cospn) chez les dames et Mampitroatsy (Cospn Boeny), Fulgence (Crown Vakinankaratra), Patrick et Tsima (Cosfa) dans les hostilités masculines.

Ces cadors se préparent à fond pour cette compétition qualificative pour le Meeting de La Réunion. La particularité de cette édition est la course relais durant laquelle 4 dames et hommes représenteront chaque fokontany de la ville de Taolagnaro. Les coureurs des établissements scolaires ne seront pas en reste avec la participation de 10 écoles représentées par 4 élèves filles et garçons.

Comme la date du 29 mai est consacrée à la fête des mères, une course de 3 km est spécialement dédiée à la gent féminine. Plusieurs athlètes des ligues régionales seront présents dans la capitale de l'Anosy, entre autres Analamanga, Diana, Boeny, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Itasy, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana, Anosy, Amoron'i mania et Bongolava.