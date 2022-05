Madagascar: Accident de circulation - Un camion se renverse tuant deux personnes

Deux personnes ont été tuées lorsqu'un camion de marchandises à bord duquel elles se trouvaient s'est renversé à Ambatsy Ankazomanga Est sur la RN 8.

L'accident avait eu lieu vers trois heures du matin. Le poids lourd venait de Betioky en direction de Soamanonga. Le véhicule transportait des sacs de riz en plus des passagers. Selon des témoins, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule en mal négociant au tournant et le véhicule s'est renversé. À part les personnes tuées dans l'accident, un enfant de 2 ans et un homme, d'autres passagers blessés ont été transportés au centre hospitalier dans la localité.

Le choc a causé d'importants dégâts matériels. La circulation n'a pas été perturbée. Les gendarmes étaient présents sur place. Le poids lourd devait ensuite être dépanné. Selon les forces de l'ordre, l'origine de l'accident serait la surcharge ou le non-respect des règles de la circulation. Le transport de passagers par camion est très fréquent dans les zones rurales du pays. Ce type de véhicule est souvent le seul à pouvoir affronter le mauvais état des routes dans les campagnes.

Les accidents de camions de marchandises sont nombreux, ce qui est souvent engendré par les mauvais états des routes, la conduite imprudente, et l'application laxiste des règles de sécurité. Les chauffeurs de poids lourds sont exposés à de nombreux risques professionnels lors du transport de marchandises. Cependant, les accidents impliquant les poids lourds ne sont pas les plus graves, ce sont les deux-roues motorisés qui ont le taux d'accidents graves le plus élevé dernièrement.