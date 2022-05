Madagascar - France - Des projets de partenariats entre les communes des deux pays

Une délégation sénatoriale française conduite par Mme Nassimah Dindar, la présidente du groupe d'amitié France-Madagascar, a rendu visite au président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, hier au palais de Verre à Anosikely.

A l'instar de la Chambre Haute malgache, le Sénat français assure la fonction de représentativité des Collectivités Territoriales Décentralisées. En effet, " la relation de proximité avec la population se trouve au cœur de nos préoccupations ", a soutenu la présidente du groupe d'amitié France-Madagascar, Nassimah Dindar. Lors de cette rencontre, les deux parlements ont manifesté leur volonté de renforcer davantage la coopération bipartite qui touche plusieurs domaines.

" Il s'avère plus important de développer la coopération entre les communes malgaches et françaises, à travers, entre autres, des jumelages et des projets de partenariat entre ces collectivités ", a-t-elle enchaîné. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération entre Madagascar et la France, la lutte contre le changement climatique, la reforestation, la protection de la biodiversité, le sport, la santé et l'éducation en y associant la jeunesse des deux pays, font partie des domaines concernés.

Soutenir le Sénat. " Ces parlements français ont entre autres, reconnu les efforts menés par le Sénat malgache en matière de reverdissement de la Grande île, par le biais de la mise en œuvre de notre projet de reforestation à grande échelle. Parmi les membres de cette délégation sénatoriale française, il y a des experts dans le domaine de l'environnement et de la reforestation. Ils ont ainsi manifesté leur bonne volonté de soutenir le Sénat malgache dans ce domaine", a exprimé le président du Sénat Herimanana Razafimahefa. Dans la même foulée, les deux parties ont mis l'accent sur le rôle central joué par cette jeunesse malgache et française dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de l'artisanat étant donné que Madagascar y excelle, selon ces parlementaires français. Un échange de savoir-faire dans ce secteur a ainsi fait l'objet de discussions lors de cette rencontre entre la délégation sénatoriale française et le président du Sénat Herimanana Razafimahefa.

Par ailleurs, la présidente du groupe d'amitié France-Madagascar, Nassimah Dindar a saisi cette occasion pour inviter officiellement au nom du président du Sénat français, Gérard Larcher, le président de l'Institution malgache ainsi que les sénateurs malgaches pour une visite officielle au Sénat français. Il a été évoqué toujours lors de cette rencontre entre les deux parties, la nécessité de raffermir la coopération entre les Iles voisines. Il s'agit,, notamment, du renforcement de la coopération entre Madagascar et Mayotte ainsi que de La Réunion.