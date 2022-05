Madagascar: AFT Andavamamba - Peinture et Slam sous le même toit

L'Alliance Française d'Antananarivo accueille une exposition d'art plastique qui s'intitule " Vintage ", organisée avec le collectif Titanium et Plum'art en collaboration avec Sodim.

L'exposition a été présentée dans le Hall de l'AFT le 3 mai et le finissage se tiendra ce jour, 21 mai. Comme plusieurs artistes révélés à l'AFT, le collectif Titanium créé en 2020 et composé de 7 jeunes artistes, aura lui aussi la chance de bénéficier de ce tremplin artistique à travers cette exposition. Le collectif Titanium présente l'exposition " Vintage " pour contribuer au devoir de mémoire. Avec l'avancée technologique, nous avons tendance à oublier les origines du progrès. Ils ont mis de côté l'histoire qui a largement contribué à l'atteinte des évolutions actuelles. C'est pourquoi, " Vintage " contribuera à faire revivre même en un court instant le passé, remémorant la technologie de l'époque, le style vestimentaire, les artistes et les philosophes... car " savoir d'où l'on vient est très important pour avancer ".

Les passionnés de la poésie urbaine se régaleront aussi ce jour à partir de 14 heures avec " Ca claque ", un évènement qui réunira les slameurs de la Capitale. Comme tout le mouvement littéraire contemporain, le slam se singularise par une réelle diversité. Cette discipline démontre, non seulement la richesse culturelle et artistique, mais elle permet, également, de saisir les attentes et les inquiétudes d'une jeunesse dynamique et mobilisée. Le slam vise avant tout à divertir, à détendre. Les artistes marient adroitement le sérieux et l'ironie. Les slameurs savent souvent manier les mots car par leurs descriptions, ils savent " décortiquer les choses " pour les présenter sous un aspect tout à fait inhabituel qui éveille la conscience des auditeurs. Corruption, environnement, amour sont les messages dominants des poètes urbains qui ont participé à la finale.

Jao's Pub : Dupont Magnitry fera sentir son afrobeat

Il n'est pas assez connu du grand public, mais c'est un artiste à suivre de près. Dupont Mangitry, l'initié à l'afrobeat sera au Jao's Pub. Ce sera son premier concert dans la capitale malgache. Effectivement, la tanière de Joajoby est un passage obligé. Pour les artistes " zandriny " voulant se lancer dans une carrière sérieuse il faut faire ses preuves au Jao's Pub. Dupont Mangitry lance ce défi. On va voir ce que cela va donner !

Mussée de la photographie : Café-histoire sur la vanille malgache

L'historien Éric Jennings, exposera sur l'introduction de la vanille jusqu'à son essor. Les passionnés d'histoire vont connaître, demain, l'itinéraire de ce produit de rente. Chacun sait que vanille rime avec Madagascar. La Grande Île en devient le premier producteur planétaire à partir de la guerre de 1914-1918. On pourrait presque oublier qu'il s'agit d'une plante allogène, native de l'Amérique centrale. Sa consommation mondiale décolle dans la seconde moitié du XIXe siècle, suite à la double découverte de sa fécondation artificielle, d'abord, par le Belge Charles Morren en 1836, puis par l'esclave réunionnais Edmond Albius en 1841, dont la méthode est de loin la plus aisée à pratiquer à grande échelle.

C'est grâce à celle-ci que la vanille peut fructifier, et ainsi produire ses fameuses gousses, en dehors de l'Amérique centrale (là, en revanche, un type d'abeilles peut assurer sa fécondation naturelle). L'arrivée et l'éventuel essor de la principale vanille mexicaine comestible (vanilla planifolia) dans l'Île Rouge découle de plusieurs historiographies. Elle permet de cerner la place de Madagascar dans les circuits mondiaux. Elle permet, par ailleurs, à dépasser le clivage de la conquête française de Madagascar de 1895. Enfin, elle met en relief à la fois la mosaïque malgache, les relations intercommunautaires, et la dynamique de colonisation formelle et informelle dans la Grande Île.