Cote d'Ivoire: Institutions de la République - Des manuels sur les institutions distribués aux professionnels des medias

Le directeur de cabinet du ministre d'état, ministre auprès du Président de la République, chargé des relations avec les Institutions de la République, Coulibaly Issifou a remis, à Abidjan, le 20 mai 2022, des manuels sur les Institutions de la 3è République aux professionnels des medias et des blogueurs.

Afin de promouvoir les Institutions de la République, le ministère auprès du Président de la République, chargé des relations avec les Institutions de la République a élaboré un manuel intitulé : L'Architecture institutionnelle de la 3e République de la Côte d'Ivoire.

Au nom du ministre d'État, Gilbert Koné Kafana, son directeur de cabinet a remis un exemplaire de ce document de référence à chaque acteur des médias et blogueurs afin qu'ils s'investissent dans la promotion des institutions de la République.

" En mettant à votre disposition ce manuel de référence sur nos institutions, nous vous confions de ce fait, une grande responsabilité, celle d'en faire la promotion, mais bien plus, la promotion de nos institutions ", a invité Coulibaly Issifou.

En plus des hommes des médias, un accent particulier sera mis sur les bibliothèques des universités, des lycées, ainsi que les bibliothèques des communes et des centres culturels des régions du pays.

À cette liste s'ajoutent les principaux animateurs de l'administration publique, les acteurs politiques, les élus et les associations d'élus et le corps préfectoral.

Faut-il le souligner l'architecture institutionnelle de la 3e République de la Côte d'Ivoire est un manuel simple et accessible à tous, qui offre les informations concernant les adresses et les coordonnées complètes, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des Institutions de la République. On y trouve également des informations sur les modalités de leur saisine ainsi que leurs missions dans la vie de la Nation ivoirienne. C'est un outil utile, qui facilite le recueil, le traitement et la dissémination de l'information sur la gouvernance politique et l'actualité des institutions. On y trouve aussi dans ce document les différentes Armoiries, l'Emblème national et l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire.