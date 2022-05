Cote d'Ivoire: 5e édition du Concours féminin d'art oratoire et de débats - Le collège Jeunes Filles de Dabou, super lauréat

La finale de la 5e édition du Concours féminin d'art oratoire et débats s'est tenue le 18 mai à Dabou, à la Résidence N'Da.

Dans son adresse d'ouverture, Flore Hazoumé, écrivaine, présidente de l'Ong Appui au développement de l'art, la culture et l'éducation en Côte d'Ivoire (Audace Ci), initiatrice du concours, a rappelé que ce projet est une idée innovante pour redonner confiance et assurance aux jeunes filles afin de leur permettre de défendre leurs opinions avec des arguments construits et réfléchis.

4 oratrices et 2 équipes de débats qualifiées à la suite de la demi-finale du 27 avril dernier étaient en compétition. Dans la catégorie art oratoire, les jeunes filles ont produit un discours sur le sujet " La valorisation de l'image de la femme comme condition de son épanouissement " dans un temps compris entre 5 et 7 minutes maximum. La catégorie débats a vu s'affronter l' équipe du Cours secondaire méthodiste qui a défendu la thèse et celle du collège Jeunes filles qui a défendu l'antithèse de la thématique " La loi est-elle la seule voie pour lutter contre les violences basées sur le genre ? ".

Au finish, Koffi Affoua Michelle, du collège Jeunes filles, en classe de 4e, 14 ans, a été désignée 1ère Meilleure Oratrice, suivie par Takoué Tania Laure, en classe de 1ère D au collège catholique Monseigneur René Kouassi. Le prix de la Meilleure Débitrice est revenu à Loua Jackie Beraca, du Cours secondaire méthodiste, seconde G 2. Celui de la Meilleure équipe de débats a été décerné au collège Jeunes filles, suivi par le Cours secondaire méthodiste. Enfin, la palme des meilleurs encadreurs est revenue à ceux du collège Jeunes Filles.

Toutes les 24 candidates ayant participé à cette 5e édition ont reçu un diplôme de participation. Les lauréats ont reçu des prix en espèces, allant de 100 à 300 000 FCfa, des bons d'achat et des gadgets offerts par les partenaires que sont Perfect /Nano (sponsor du concours depuis 3 ans, Librairie de France Groupe, l'Ong Yelenba Women in action, Les Classiques Ivoiriens, Les Éditions Eburnie, La Fondation Africa Forward Foundation et Bonnet Rouge.